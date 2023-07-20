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Путин оценил проекты по производству СПГ - РИА Новости, 20.07.2023
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21:30 20.07.2023 (обновлено: 21:44 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/spg-1885373233.html
Путин оценил проекты по производству СПГ
Путин оценил проекты по производству СПГ - РИА Новости, 20.07.2023
Путин оценил проекты по производству СПГ
Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:30
2023-07-20T21:44
экономика
россия
владимир путин
мурманская область
спг
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли&quot;, - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений &quot;Новатэк-Мурманск&quot;.
https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html
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экономика, россия, владимир путин, мурманская область, спг
Экономика, Россия, Владимир Путин, Мурманская область, СПГ
Путин оценил проекты по производству СПГ

Путин: проекты по производству СПГ дают комплексный эффект для всей экономики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин прибыл в Мурманскую область
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Мурманскую область - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин прибыл в Мурманскую область
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Вчера, 21:25
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМурманская областьСПГ
 
 
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