https://ria.ru/20230720/spg-1885373233.html

Путин оценил проекты по производству СПГ

Путин оценил проекты по производству СПГ - РИА Новости, 20.07.2023

Путин оценил проекты по производству СПГ

Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:30

2023-07-20T21:30

2023-07-20T21:44

экономика

россия

владимир путин

мурманская область

спг

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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) дают комплексный эффект для всей экономики России, позволяют ей отвоевывать нужную долю на мировом рынке, заявил президент РФ Владимир Путин."Проекты по производству СПГ безусловно важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевывать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".

https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, владимир путин, мурманская область, спг