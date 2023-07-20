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Америка уложила Европу на разделочный стол

Америка уложила Европу на разделочный стол - РИА Новости, 20.07.2023

Америка уложила Европу на разделочный стол

Наш сегодняшний разговор будет в лучших традициях классических английских детективов. Министерство энергетики США опубликовало официальный отчет, из которого... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:06

экономика

цены на нефть

европа

сша

россия

джо байден

газпром

евросоюз

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Наш сегодняшний разговор будет в лучших традициях классических английских детективов. Министерство энергетики США опубликовало официальный отчет, из которого следует, что по результатам мая текущего года на экспорт было отгружено 10,4 миллиарда кубометров сжиженного природного газа, что на полтора процента ниже, чем в апреле. В качестве основной причины снижения указывается межсезонье, когда отопительный сезон уже закончился, а период массового заполнения ПХГ еще не начался.Новость совершенно рутинная, что, впрочем, не мешает множеству профильных специалистов и агентств тратить время и буквы на прогнозирование ситуации на рынках и ближайших ценовых колебаний. Главное же заключается в том, что бесконечные публикации о котировочных и экспортных качелях — это деревья, за которыми прячется слабо различимый дремучий лес.Начнем с того, что США успешно реализовали среднесрочный план по вытеснению России с рынка поставок углеводородов в Евросоюз и Великобританию. Если при Дональде Трампе произведенный за океаном СПГ в общем импорте занимал менее двух процентов, то к сегодняшнему дню Европа является для Штатов главным рынком сбыта. В обратной проекции все точно так же: ЕС больше всего сжиженного газа через трейдеров покупает с американских СПГ-терминалов. По итогам прошлого года с восточного побережья США в Старый Свет отправилось 64 процента всего газа, в свою очередь, страны ЕС нарастили закупки до 56 миллиардов кубометров в год, что привело к взрывному росту в целых 140 процентов.С геополитической точки зрения — неоспоримый успех, достигнутый за счет России, которую в лучших традициях грязного североамериканского хоккея силовым приемом вышибли с поля.Но наш сегодняшний разговор о другом.Если вскрыть сундуки памяти, то на их дне, где-то на уровне 2015 года, когда стало окончательно понятно, что Россия не отдаст Крым и не пойдет на иные уступки, найдется беспрецедентная информационная кампания. Сознание населения Европы посредством СМИ и агрессивно проталкиваемой повестки до блеска промывали постулатами, что российский трубопроводный газ — это зло, долгосрочные контракты с "Газпромом" и нефтяниками — это зависимость и вообще углеводороды с востока — не что иное, как гибридный рычаг Путина, при помощи которого он ворочает делами на континенте. В свою пользу, конечно.Пока общественное бессознательное томилось на медленном огне, попутно шла бомбардировка ключевых политических команд, которые, в свою очередь, далее начинали давить на крупный бизнес, подготавливая его к сложным временам и неизбежному разрыву экономико-энергетических связей с Москвой. В результате этих комплексных маневров с политического поля ЕС убрали последних — даже потенциально нелояльных.Естественно, американские аналитики не могли знать, что произойдет СВО, когда она начнется и сколько будет тянуться. Но, без сомнения, уже тогда прорабатывались шаблоны стратегий на случай наиболее вероятных сценариев.Далее произошло то, что описано выше, и к рубежу нового, 2023 года коллективный Запад дошел в следующей диспозиции.Джо Байден подписал закон о снижении инфляции, куда заложили 500 миллиардов долларов фактически на подкуп и сманивание крупного европейского бизнеса на американские просторы. Последним предложили налоговые льготы и дешевую энергию, благо бум сланцевого газа за океаном никуда не делся.В Европе население под рюмку корвалола знакомилось с новыми цифрами в платежках за коммунальные услуги, реальный бизнес понемногу собирал чемоданы, а Брюссель за 2022 год вбухал 640 миллиардов евро (по оценкам британского агентства Bruegel) только в компенсации крупным промышленным игрокам на покупку электроэнергии и первичных ресурсов.На место эфемерных российских рычагов пришли совершенно реальные и безжалостные инструменты воздействия и принуждения, но уже под звездно-полосатым флагом. Европу поставили перед фактом уже сложившегося вассалитета, а в качестве утешения одобрительно похлопали по щеке.Это совершенно не фигура речи.Помимо сугубо объемных показателей поставок СПГ, за кулисами скрывается крайне занятный факт. Под строительство "Северного потока — 2" и работу его первого собрата формировали два ключевых центра торговли газом. Немецкий хаб THE (Trade Hub Europe) для Германии, Австрии, Чехии и австрийский CEGH (Central European Gas Hub) для государств Центральной и Южной Европы. После подрыва трех ниток газопроводов на дне Балтики единственным и безальтернативным хабом стал голландский TTF. Формально он независим, но фактически принадлежит американской сети товарных и финансовых бирж Intercontinental Exchange (ICE).По ту сторону Ла-Манша львиная часть торгов газом проводится на площадке хаба NBP (National Balance Point), который вроде бы британский, но на самом деле принадлежит все той же ICE.То есть в настоящий момент практически вся торговля природным газом в Европе проводится непосредственно американскими финансовыми кругами. Которые напрямую влияют на ценообразование и в любой момент приводят в чувство всех непонятливых легким движением вентиля. Ведь метан — это не только энергетика и киловатты. Без него невозможно производство азотных удобрений, а без них не будет урожая, в первую очередь зерновых.Перед нами осязаемое воплощение традиционной западной доктрины колониализма, то есть кормления за счет разделывания и поглощения ближнего. А поскольку земной шарик давно закончился и расширяться больше некуда, под нож пустили простофилю, убаюканного красивыми обещаниями. Потомки Британской империи выучили колониальные уроки своей альма-матер на пятерку с плюсом.

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

экономика, цены на нефть, европа, сша, россия, джо байден, газпром, евросоюз, дональд трамп, северный поток — 2, аналитика