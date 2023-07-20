https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885281490.html
Российские военные уничтожили в ЛНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Российские военные уничтожили в ЛНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ - РИА Новости, 20.07.2023
Российские военные уничтожили в ЛНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ
В районе населенного пункта Кременная ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:26
2023-07-20T14:26
2023-07-20T14:46
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
украина
в мире
кременная
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. В районе населенного пункта Кременная ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Кременная Луганской народной республики уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные уничтожили в ЛНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Минобороны: в районе Кременной в ЛНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ