https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885279478.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении

На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:22

2023-07-20T14:22

2023-07-20T14:37

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Молчаново, Кисловка Харьковской области и Стельмаховска Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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