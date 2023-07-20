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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 20.07.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:22
2023-07-20T14:22
2023-07-20T14:37
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли до 110 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в сводке.По данным ведомства, на купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск уничтожена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Молчаново, Кисловка Харьковской области и Стельмаховска Луганской Народной Республики. В районе населенного пункта Ивановка Харьковской области пресечена деятельность украинской ДРГ."Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказали в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Харьковская область, Украина
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Купянском направлении
Минобороны: украинские войска потеряли до 110 военных на Купянском направлении