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В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области - РИА Новости, 20.07.2023
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг"... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:31
2023-07-20T07:31
2023-07-20T09:13
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. "Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. <...> В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. <...> Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения", — сказала Гуменюк.Кроме того, в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Также украинские СМИ пишут о взрывах в Николаеве.Ранее на этой неделе российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Они стали ответом на взрыв на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.
https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
ВСУ: в Одесской области были повреждены объекты логистики и административное здание