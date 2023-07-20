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В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:31 20.07.2023 (обновлено: 09:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885201280.html
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области - РИА Новости, 20.07.2023
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области
Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг"... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:31
2023-07-20T09:13
специальная военная операция на украине
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одесская область
одесса
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. "Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. &lt;...&gt; В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. &lt;...&gt; Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения", — сказала Гуменюк.Кроме того, в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Также украинские СМИ пишут о взрывах в Николаеве.Ранее на этой неделе российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Они стали ответом на взрыв на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.
https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html
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в мире, одесская область, одесса, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ
В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области

ВСУ: в Одесской области были повреждены объекты логистики и административное здание

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
"Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. <...> В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. <...> Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения", — сказала Гуменюк.
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Кроме того, в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Также украинские СМИ пишут о взрывах в Николаеве.
Ранее на этой неделе российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Они стали ответом на взрыв на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.
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