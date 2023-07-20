https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885201280.html

В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области

В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области - РИА Новости, 20.07.2023

В ВСУ сообщили о повреждении объектов логистики в Одесской области

Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг"... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T07:31

2023-07-20T07:31

2023-07-20T09:13

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Объекты логистики и административное здание в Одесской области получили повреждения в результате взрывов, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. "Есть попадания и в Николаевской, и в Одесской областях. <...> В Одессе разрушено административное здание. Последствия еще уточняются. <...> Попадания в области касаются объектов логистики — это складские помещения", — сказала Гуменюк.Кроме того, в Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.Также украинские СМИ пишут о взрывах в Николаеве.Ранее на этой неделе российское Минобороны заявило о нанесении ракетных ударов возмездия по объектам, где готовились теракты против России с использованием водных беспилотников, и по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Они стали ответом на взрыв на Крымском мосту в ночь с воскресенья на понедельник.

https://ria.ru/20230720/artilleriya-1885197545.html

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