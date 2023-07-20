https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html

На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 20.07.2023

На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T05:06

2023-07-20T05:06

2023-07-20T09:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян."При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ", — заявил Кодрян.Также на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, уточнил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230719/diversanty-1885151845.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность