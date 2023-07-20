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На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 20.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 20.07.2023 (обновлено: 09:22 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 20.07.2023
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:06
2023-07-20T09:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян."При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ", — заявил Кодрян.Также на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230719/diversanty-1885151845.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр

Минобороны: войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр на Херсонском направлении

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВДВ на Херсонском направлении
Военнослужащий ВДВ на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Военнослужащий ВДВ на Херсонском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
"При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ", — заявил Кодрян.
Также на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.
Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, уточнил собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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Вчера, 19:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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