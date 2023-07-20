https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885196831.html
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 20.07.2023
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T05:06
2023-07-20T05:06
2023-07-20T09:22
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_0:33:3072:1761_1920x0_80_0_0_aba0259d1ca1c0274149ee75a29bfd68.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян."При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ", — заявил Кодрян.Также на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, уточнил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230719/diversanty-1885151845.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0c/1823349051_114:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8b4347108db234f247fea56489e2e288.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
На Херсонском направлении пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Минобороны: войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр на Херсонском направлении
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Группировка Вооруженных сил России "Днепр" пресекла попытку диверсантов ВСУ форсировать Днепр, уничтожив три быстроходные лодки противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Днепр" Роман Кодрян.
"При попытке форсирования реки Днепр диверсионно-разведывательной группой противника подразделениями группировки уничтожены три быстроходные лодки с военнослужащими ВСУ", — заявил Кодрян.
Также на Херсонском направлении артиллеристы группировки нанесли удары по позициям артиллерийских и минометных расчетов украинских войск в районах Кизомыса, Антоновки и Львово.
Российские военные ликвидировали гаубицу Д-30, два минометных расчета, склад с горюче-смазочными материалами и живую силу противника, уточнил собеседник агентства.
В Харьковской области ликвидировали украинских диверсантов