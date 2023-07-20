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Появились первые видео и фото занятий белорусского спецназа с "Вагнером"
Появились первые видео и фото занятий белорусского спецназа с "Вагнером" - РИА Новости, 20.07.2023
Появились первые видео и фото занятий белорусского спецназа с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии опубликовало в своем телеграм-канале первые видео и фото совместных занятий белорусских военных из состава подразделений сил специальных... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:37
2023-07-20T13:37
2023-07-20T13:56
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Минобороны Белоруссии опубликовало в своем телеграм-канале первые видео и фото совместных занятий белорусских военных из состава подразделений сил специальных операций с бойцами ЧВК "Вагнер".Судя по опубликованным фото и видео, в том числе на полигоне "Брестский" отрабатываются применение беспилотных летательных аппаратов, тактических приемов перемещения на поле боя, приемы скрытия войск и объектов, огневое поражение.Ранее в четверг белорусское военное ведомство сообщило, что военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Минобороны Белоруссии заявило, что выработало с ЧВК "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.
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РИА Новости
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министерство обороны белоруссии, белоруссия
Министерство обороны Белоруссии, Белоруссия
Появились первые видео и фото занятий белорусского спецназа с "Вагнером"
Минобороны Белоруссии опубликовало первые видео совместных занятий спецназа с "Вагнером"
МИНСК, 20 июл – РИА Новости.
Минобороны Белоруссии опубликовало в своем телеграм-канале
первые видео и фото совместных занятий белорусских военных из состава подразделений сил специальных операций с бойцами ЧВК "Вагнер".
Судя по опубликованным фото и видео, в том числе на полигоне "Брестский" отрабатываются применение беспилотных летательных аппаратов, тактических приемов перемещения на поле боя, приемы скрытия войск и объектов, огневое поражение.
Ранее в четверг белорусское военное ведомство сообщило, что военные в течение недели вместе с бойцами "Вагнера" отработают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Минобороны Белоруссии заявило, что выработало с ЧВК "Вагнер" четкий алгоритм передачи боевого опыта белорусских военнослужащим.