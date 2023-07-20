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Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 20.07.2023 (обновлено: 17:44 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.07.2023
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:23
2023-07-20T17:44
безопасность
россия
технологии
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885281490.html
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Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
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безопасность, россия, технологии
Безопасность, Россия, Технологии, Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS

Минобороны: российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 дрона

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.
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