https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html

Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS

Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.07.2023

Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS

Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:23

2023-07-20T14:23

2023-07-20T17:44

безопасность

россия

технологии

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885281490.html

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Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. 2023-07-20T14:23 true PT5M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, россия, технологии