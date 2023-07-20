https://ria.ru/20230720/snaryady-1885279869.html
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS - РИА Новости, 20.07.2023
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:23
2023-07-20T14:23
2023-07-20T17:44
безопасность
россия
технологии
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885332852_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_799c4c40c8aa0854e8a614470922947f.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230720/spetsoperatsiya-1885281490.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885332852_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_455b8f8e2639e4212fd98dd80e6d834a.jpg
Минобороны о перехвате HIMARS и уничтожении украинских беспилотников
Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
2023-07-20T14:23
true
PT5M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, технологии
Безопасность, Россия, Технологии, Специальная военная операция на Украине
Российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS
Минобороны: российские ПВО за сутки перехватили семь снарядов HIMARS и уничтожили 32 дрона
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО в течение суток перехватили семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожили 32 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5140 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10776 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11767 единиц специальной военной автомобильной техники.
Российские военные уничтожили в ЛНР диверсионно-разведывательную группу ВСУ