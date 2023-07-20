https://ria.ru/20230720/shtraf-1885327154.html

СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины

СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины

Двум британцам назначили штраф за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, сообщила газета... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:10

2023-07-20T17:10

2023-07-20T18:25

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Двум британцам назначили штраф за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, сообщила газета Evening Standard. Их задержали 7 мая во Франции при попытке пересечь границу с двумя гранатометами и другим военным снаряжением, которое, как пишет издание со ссылкой на источник в следствии, они якобы получили на Украине в ходе "гуманитарной миссии". Таможенники с помощью экспертов по обезвреживанию бомб выяснили, что оружие больше непригодно для использования, однако находки все равно решили уничтожить."Паре назначили штраф после того, как их признали виновными в "перевозке оружия категории C без уважительной причины", — говорится в публикации.В свое оправдание британцы заявили, что это подарок и "знак благодарности" за работу на Украине. Они также отметили, что власти Соединенного Королевства разрешили им провезти гранатометы через границу, однако во Франции провоз такого груза уже оказался под запретом.

https://ria.ru/20230707/spisok-1882840639.html

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в мире, украина, великобритания, франция