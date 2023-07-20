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СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины - РИА Новости, 20.07.2023
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17:10 20.07.2023 (обновлено: 18:25 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/shtraf-1885327154.html
СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины
СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины - РИА Новости, 20.07.2023
СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины
Двум британцам назначили штраф за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, сообщила газета... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:10
2023-07-20T18:25
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Двум британцам назначили штраф за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, сообщила газета Evening Standard. Их задержали 7 мая во Франции при попытке пересечь границу с двумя гранатометами и другим военным снаряжением, которое, как пишет издание со ссылкой на источник в следствии, они якобы получили на Украине в ходе "гуманитарной миссии". Таможенники с помощью экспертов по обезвреживанию бомб выяснили, что оружие больше непригодно для использования, однако находки все равно решили уничтожить.&quot;Паре назначили штраф после того, как их признали виновными в &quot;перевозке оружия категории C без уважительной причины&quot;, — говорится в публикации.В свое оправдание британцы заявили, что это подарок и "знак благодарности" за работу на Украине. Они также отметили, что власти Соединенного Королевства разрешили им провезти гранатометы через границу, однако во Франции провоз такого груза уже оказался под запретом.
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в мире, украина, великобритания, франция
В мире, Украина, Великобритания, Франция
СМИ: британская пара попыталась провезти в страну гранатометы с Украины

Evening Standard: британскую пару оштрафовали за попытку провезти гранатометы с Украины

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат стреляет на линии фронта
Украинский солдат стреляет на линии фронта - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат стреляет на линии фронта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Двум британцам назначили штраф за попытку провезти из Франции в Великобританию несколько ручных гранатометов M141 американского производства, сообщила газета Evening Standard.
Их задержали 7 мая во Франции при попытке пересечь границу с двумя гранатометами и другим военным снаряжением, которое, как пишет издание со ссылкой на источник в следствии, они якобы получили на Украине в ходе "гуманитарной миссии". Таможенники с помощью экспертов по обезвреживанию бомб выяснили, что оружие больше непригодно для использования, однако находки все равно решили уничтожить.
«

"Паре назначили штраф после того, как их признали виновными в "перевозке оружия категории C без уважительной причины", — говорится в публикации.

В свое оправдание британцы заявили, что это подарок и "знак благодарности" за работу на Украине.
Они также отметили, что власти Соединенного Королевства разрешили им провезти гранатометы через границу, однако во Франции провоз такого груза уже оказался под запретом.
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