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Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат - РИА Новости, 20.07.2023
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11:00 20.07.2023 (обновлено: 14:33 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/shtraf-1885231203.html
Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат
Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат - РИА Новости, 20.07.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат
Комитет ГД по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:00
2023-07-20T14:33
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, будет грозить штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (было — до 20 тысяч рублей).Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.Неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией, будет грозить штрафом от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия организации оповещения и явки грозит штрафами для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей.В статье "Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет" штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей. При этом исключаются уточнения, в отношении каких лиц применяется данная мера.В статье "Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет" изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: "неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей".Непредставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тысяч рублей.
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госдума рф, безопасность
Госдума РФ, Безопасность
Комитет Госдумы одобрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат

Комитет ГД одобрил повышение до 50 тысяч рублей штрафа за неявку по повестке в военкомат

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Комитет ГД по госстроительству одобрил ко второму чтению несколько поправок об изменениях в КоАП о повышении штрафов за неоповещение или неявку в военкоматы.
Изменения, в частности, внесут в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Неявка гражданина без уважительной причины в указанные в повестке военного комиссариата время и место либо по вызову органа, осуществляющего воинский учет, будет грозить штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей).
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За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, будет грозить штраф в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей (ранее — до трех тысяч рублей). Столько же придется заплатить при несообщении сведений о выезде из страны на срок более шести месяцев или въезде в страну либо за неявку в военкомат в установленный федеральным законом срок.
Кроме того, увеличиваются штрафы за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей. Для граждан — до 25 тысяч рублей (было — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тысяч рублей (было — до 1000 рублей), для юридических лиц — до 400 тысяч рублей (было — до 20 тысяч рублей).
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Также с трех до 25 тысяч рублей вырастают штрафы за уклонение от медицинского обследования. Кроме того, до 25 тысяч рублей повышаются штрафы за умышленные порчу или утрату документов воинского учета.
Неоповещение военкомата о выезде в период проведения призыва на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, в том числе не подтвержденного регистрацией, будет грозить штрафом от десяти тысяч до 20 тысяч рублей.
Также предполагается дополнить кодекс статьей 19.38 "Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации". По ней неисполнение своевременного оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо неоказание содействия организации оповещения и явки грозит штрафами для должностных лиц — до 80 тысяч рублей, для юридических — до 500 тысяч.
Неисполнение обязанности по организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тысяч, для юридических — до 500 тысяч рублей.
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В статье "Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет" штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей. При этом исключаются уточнения, в отношении каких лиц применяется данная мера.
В статье "Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет" изменяются два абзаца. После изменений предполагается следующее их изложение: "неоповещение граждан о вызове (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, при поступлении, в том числе в электронной форме, таких вызовов (повесток) от военных комиссариатов либо необеспечение гражданам возможности своевременной явки по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 350 тысяч рублей до 400 тысяч рублей".
Непредставление сведений о подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тысяч рублей.
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