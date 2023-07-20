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СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве
СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве - РИА Новости, 20.07.2023
СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве
Московские следователи начали проверку после распространения в СМИ информации о том, что школьникам угрожали и отнимали у них деньги старшие знакомые, сообщили... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:54
2023-07-20T22:54
2023-07-20T23:01
происшествия
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москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после распространения в СМИ информации о том, что школьникам угрожали и отнимали у них деньги старшие знакомые, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее телеграм-канал Mash опубликовал запись, согласно которой несколько юношей в течение полугода, запугивая школьников, отнимали у них деньги. А 20 июля, когда несовершеннолетние с родителями пришли в полицию, молодые люди приехали к отделу и стали угрожать физической расправой. "По данному факту следственными органами Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве
Столичный СК проверит сообщения о вымогателях, отнимавших деньги у школьников