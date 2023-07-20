https://ria.ru/20230720/shkolniki-1885379778.html

СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве

СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве - РИА Новости, 20.07.2023

СК начал проверку после угроз "банды вымогателей" школьникам в Москве

Московские следователи начали проверку после распространения в СМИ информации о том, что школьникам угрожали и отнимали у них деньги старшие знакомые, сообщили... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T22:54

2023-07-20T22:54

2023-07-20T23:01

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

москва

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Московские следователи начали проверку после распространения в СМИ информации о том, что школьникам угрожали и отнимали у них деньги старшие знакомые, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка СК РФ. Ранее телеграм-канал Mash опубликовал запись, согласно которой несколько юношей в течение полугода, запугивая школьников, отнимали у них деньги. А 20 июля, когда несовершеннолетние с родителями пришли в полицию, молодые люди приехали к отделу и стали угрожать физической расправой. "По данному факту следственными органами Главного Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организована доследственная проверка", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230720/punktvydachi-1885355135.html

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва