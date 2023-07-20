https://ria.ru/20230720/sdelka-1885247053.html

СМИ: российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке

СМИ: российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке - РИА Новости, 20.07.2023

СМИ: российские делегаты покинули координационный центр по зерновой сделке

Российская делегация покинула стамбульский координационный центр по зерновой сделке, сообщил телеканал CNN Türk ТВ со ссылкой на источники в турецком... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:05

2023-07-20T12:05

2023-07-20T12:46

турция

россия

оон

экономика

стамбул

зерновая сделка

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АНКАРА, 20 июл — РИА Новости. Российская делегация покинула стамбульский координационный центр по зерновой сделке, сообщил телеканал CNN Türk ТВ со ссылкой на источники в турецком Министерстве национальной обороны."Россия, вышедшая из инициативы по созданию "зернового коридора", также вывела свой персонал из Совместного координационного центра в Стамбуле, который управляет работой коридора", — передали журналисты.Черноморская инициатива, подписанная в 2022 году представителями России, Турции, Украины и ООН, перестала действовать 18 июля. Ее условия предполагали вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений из трех черноморских портов, включая Одессу.Это была составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривала разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и другие шаги.Как заявил накануне президент России Владимир Путин, без выполнения пунктов меморандума "продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл". По его словам, Москва рассмотрит возможность вернуться к исполнению соглашения, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в нем.

https://ria.ru/20230719/sdelka-1885159513.html

турция

россия

стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, оон, экономика, стамбул, зерновая сделка