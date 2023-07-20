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Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023
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10:44 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sdelka-1885227727.html
Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки
Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023
Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T10:44
2023-07-20T10:44
экономика
россия
брюссель
турция
владимир путин
жозеп боррель
евросоюз
оон
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису". "Мы уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. Боррель добавил, что развитие ситуации после прекращения зерновой сделки станет одной из тем министерского заседания. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html
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экономика, россия, брюссель, турция, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, оон, зерновая сделка
Экономика, Россия, Брюссель, Турция, Владимир Путин, Жозеп Боррель, Евросоюз, ООН, Зерновая сделка
Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки

Боррель: прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия в мире

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
Рабочий во время погрузки зерна - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".
"Мы уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Боррель добавил, что развитие ситуации после прекращения зерновой сделки станет одной из тем министерского заседания.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Схватились за голову. Чем Европа отплатит Украине за провал зерновой сделки
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаРоссияБрюссельТурцияВладимир ПутинЖозеп БоррельЕвросоюзООНЗерновая сделка
 
 
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