Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки
Боррель: прекращение зерновой сделки приведет к нехватке продовольствия в мире
© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочий во время погрузки зерна
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочий во время погрузки зерна. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису".
"Мы уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Боррель добавил, что развитие ситуации после прекращения зерновой сделки станет одной из тем министерского заседания.
Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.