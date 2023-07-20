https://ria.ru/20230720/sdelka-1885227727.html

Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки

Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки - РИА Новости, 20.07.2023

Боррель предсказал мировой кризис из-за прекращения зерновой сделки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T10:44

2023-07-20T10:44

2023-07-20T10:44

экономика

россия

брюссель

турция

владимир путин

жозеп боррель

евросоюз

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1e/1881413793_213:654:2691:2048_1920x0_80_0_0_a9c412458c533220d5a384ab47548226.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что прекращение действия черноморской зерновой инициативы приведет к "значительному мировому продовольственному кризису". "Мы уже определенно знаем, что это приведет к значительному мировому продовольственному кризису… Уничтожение зерна приведет к нехватке продовольствия в мире", - сказал он перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза. Боррель добавил, что развитие ситуации после прекращения зерновой сделки станет одной из тем министерского заседания. Россия ранее уведомила Турцию, Украину и ООН о прекращении зерновой сделки, которая предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки, нарушая тем самым необходимое условие с российской стороны для продолжения сделки. Президент России Владимир Путин заявил, что никто не собирался выполнять никаких обязательств и договоренностей по зерновой сделке, все лишь постоянно что-то требовали от России, хотя РФ, продлевая сделку, рассчитывала, что зарубежные коллеги начнут наконец в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия.

https://ria.ru/20230720/zerno-1885143490.html

россия

брюссель

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, брюссель, турция, владимир путин, жозеп боррель, евросоюз, оон, зерновая сделка