Рейтинг@Mail.ru
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:26 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России - РИА Новости, 20.07.2023
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:26
2023-07-20T22:26
цены на нефть
россия
джон кирби
евросоюз
владимир путин
вашингтон (штат)
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:29:3072:1756_1920x0_80_0_0_fa3147c453d981c241d8a156e819b906.jpg
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Это (новый пакет санкций - ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель... Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", - сказал Кирби. Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении РФ. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным сектором. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230720/miny-1885376477.html
https://ria.ru/20230720/provokatsii-1885373585.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867398984_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e3c0e5501380bbaf36f54fdbb85c9e5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, джон кирби, евросоюз, владимир путин, вашингтон (штат), сша
Цены на нефть, Россия, Джон Кирби, Евросоюз, Владимир Путин, Вашингтон (штат), США
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России

Кирби заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России

© AP Photo / Patrick SemanskyКоординатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.
«
"Это (новый пакет санкций - ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель... Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", - сказал Кирби.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Белый дом заявил, что Россия установила дополнительные мины в Черном море
Вчера, 22:07
Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении РФ. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным сектором.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Белый дом не стал говорить о своих шагах в случае провокаций в Черном море
Вчера, 21:34
 
Цены на нефтьРоссияДжон КирбиЕвросоюзВладимир ПутинВашингтон (штат)США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала