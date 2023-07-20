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Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России - РИА Новости, 20.07.2023
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T22:26
2023-07-20T22:26
2023-07-20T22:26
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Это (новый пакет санкций - ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель... Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", - сказал Кирби. Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении РФ. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным сектором. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230720/miny-1885376477.html
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цены на нефть, россия, джон кирби, евросоюз, владимир путин, вашингтон (штат), сша
Цены на нефть, Россия, Джон Кирби, Евросоюз, Владимир Путин, Вашингтон (штат), США
Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России
Кирби заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России