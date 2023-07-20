https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885377632.html

Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России

Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России - РИА Новости, 20.07.2023

Белый дом заявил, что США продолжат расширять санкции в отношении России

США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T22:26

2023-07-20T22:26

2023-07-20T22:26

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США продолжат введение санкций в отношении России, заявил в четверг на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. "Это (новый пакет санкций - ред.) продолжение наших усилий и они находились в разработке на протяжении многих недель... Мы продолжим исследовать возможность дополнительных санкций", - сказал Кирби. Ранее в четверг Вашингтон, Канада и ЕС объявили о введении новых пакетов санкций в отношении РФ. Санкционный список Вашингтона расширился на более чем сотню физических и юридических лиц, связанных с российским финансовым, горнодобывающим, технологическим и военным сектором. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230720/miny-1885376477.html

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цены на нефть, россия, джон кирби, евросоюз, владимир путин, вашингтон (штат), сша