https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885365371.html

Западные санкции сближают Россию и Белоруссию, заявил Мезенцев

Западные санкции сближают Россию и Белоруссию, заявил Мезенцев - РИА Новости, 20.07.2023

Западные санкции сближают Россию и Белоруссию, заявил Мезенцев

Белоруссия и Россия на фоне экономического и политического давления со стороны Запада становятся еще ближе друг другу, заявил госсекретарь Союзного государства... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T20:25

2023-07-20T20:25

2023-07-20T20:27

союзное государство

россия

белоруссия

калининград

дмитрий мезенцев

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КАЛИНИНГРАД, 20 июл – РИА Новости. Белоруссия и Россия на фоне экономического и политического давления со стороны Запада становятся еще ближе друг другу, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. "Мы видим, сколь сложное время сегодня для Беларуси и России, испытывающих неправильное, беспрецедентное, хамское давление Запада в экономическом, политическом, информационном, военном планах. Какой на это ответ? Быть ближе друг другу, быть оптимистами, профессионалами, людьми сильными", - сказал Мезенцев, выступая в Калининграде на российско-белорусском молодежном форуме.Он также отметил, что воля и дух белорусов и россиян воспитаны на фундаменте победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. "Уважение к старшему поколению и сделанному им для нас - тоже повод задуматься о том, какие мы сегодня", - заметил Мезенцев, обращаясь к молодежи. Он назвал значимым, что молодежное сотрудничество занимает особую роль в белорусско-российской масштабной системе двустороннего взаимодействия. Госсекретарь подчеркнул, что проводимый форум имеет цель содействовать развитию молодежного сотрудничества на пространстве Союзного государства, продвижению и реализации совместных молодежных инициатив, проектов, сопряжению национальных молодежных политик для полноценной реализации научного, творческого потенциала молодежи двух стран. Форум является одним из ключевых двусторонних мероприятий Союзного государства, в рамках которого молодёжь двух стран делится опытом реализации собственных инициатив по различным направлениям, презентует актуальные идеи для взаимодействия.

https://ria.ru/20230626/krutoy-1880445144.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, калининград, дмитрий мезенцев