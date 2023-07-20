https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885351810.html
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников" - РИА Новости, 20.07.2023
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"
США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:54
2023-07-20T18:54
2023-07-20T18:58
экономика
сша
владимир лепин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
калашников (концерн)
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа.Как говорится в сообщении ведомства, Лепин попал в санкционный список как глава подвергнутого ограничениям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как "лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России". "Калашников" был внесен в санкционные списки в 2015 году, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экономика, США, Владимир Лепин, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Государственный департамент США, Калашников (концерн)
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"
США ввели санкции против концерна "Калашников" и его гендиректора Лепина