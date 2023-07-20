https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885351810.html

США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"

США повторно ввели санкции против концерна "Калашников" - РИА Новости, 20.07.2023

США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"

США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:54

2023-07-20T18:54

2023-07-20T18:58

экономика

сша

владимир лепин

в мире

санкции

санкции в отношении россии

государственный департамент сша

калашников (концерн)

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа.Как говорится в сообщении ведомства, Лепин попал в санкционный список как глава подвергнутого ограничениям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как "лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России". "Калашников" был внесен в санкционные списки в 2015 году, уточнило ведомство.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, владимир лепин, в мире, санкции, санкции в отношении россии, государственный департамент сша, калашников (концерн)