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США повторно ввели санкции против концерна "Калашников" - РИА Новости, 20.07.2023
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18:54 20.07.2023 (обновлено: 18:58 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885351810.html
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников" - РИА Новости, 20.07.2023
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"
США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:54
2023-07-20T18:58
экономика
сша
владимир лепин
в мире
санкции
санкции в отношении россии
государственный департамент сша
калашников (концерн)
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа.Как говорится в сообщении ведомства, Лепин попал в санкционный список как глава подвергнутого ограничениям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как "лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России". "Калашников" был внесен в санкционные списки в 2015 году, уточнило ведомство.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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Экономика, США, Владимир Лепин, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Государственный департамент США, Калашников (концерн)
США повторно ввели санкции против концерна "Калашников"

США ввели санкции против концерна "Калашников" и его гендиректора Лепина

© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Концерн "Калашников"
Концерн Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. США ввели санкции против гендиректора концерна "Калашников" Владимира Лепина и повторно против самой компании, говорится в сообщении Госдепа.
Как говорится в сообщении ведомства, Лепин попал в санкционный список как глава подвергнутого ограничениям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как "лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России".
"Калашников" был внесен в санкционные списки в 2015 году, уточнило ведомство.
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ЭкономикаСШАВладимир ЛепинВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииГосударственный департамент СШАКалашников (концерн)
 
 
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