https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885347062.html

США ввели санкции против "дочек" Росатома

США ввели санкции против "дочек" Росатома - РИА Новости, 20.07.2023

США ввели санкции против "дочек" Росатома

США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", говорится в заявлении госдепа. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:32

2023-07-20T18:32

2023-07-20T18:32

россия

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

государственный департамент сша

атомэнергомаш

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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", говорится в заявлении госдепа. Ведомство сообщает, что вводит ограничительные меры, в том числе "чтобы ослабить нынешний и будущий военный потенциал России, сократить доходы России, нацелившись на ее будущие энергетические проекты". Госдеп отмечает, что "АЭМ-Пропульсия" занимается производством и поставкой элементов двигательных установок для кораблей различного назначения и класса, а "НПО "КИС" занимается производством и закупкой различной микроэлектроники. "АЭМ-Пропульсия" - филиал машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш". "НПО "Критические информационные системы" (НПО "КИС") госкорпорация учредила в октябре 2022 года.

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россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", государственный департамент сша, атомэнергомаш