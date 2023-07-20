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США ввели санкции против "дочек" Росатома - РИА Новости, 20.07.2023
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18:32 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885347062.html
США ввели санкции против "дочек" Росатома
США ввели санкции против "дочек" Росатома - РИА Новости, 20.07.2023
США ввели санкции против "дочек" Росатома
США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", говорится в заявлении госдепа. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T18:32
2023-07-20T18:32
россия
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
государственный департамент сша
атомэнергомаш
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ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", говорится в заявлении госдепа. Ведомство сообщает, что вводит ограничительные меры, в том числе "чтобы ослабить нынешний и будущий военный потенциал России, сократить доходы России, нацелившись на ее будущие энергетические проекты". Госдеп отмечает, что "АЭМ-Пропульсия" занимается производством и поставкой элементов двигательных установок для кораблей различного назначения и класса, а "НПО "КИС" занимается производством и закупкой различной микроэлектроники. "АЭМ-Пропульсия" - филиал машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш". "НПО "Критические информационные системы" (НПО "КИС") госкорпорация учредила в октябре 2022 года.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885327378.html
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россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", государственный департамент сша, атомэнергомаш
Россия, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственный департамент США, Атомэнергомаш
США ввели санкции против "дочек" Росатома

США ввели санкции против дочерних предприятий Росатома "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС"

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. США ввели санкции против дочерних предприятий "Росатома": "АЭМ-Пропульсия" и "НПО "КИС", говорится в заявлении госдепа.
Ведомство сообщает, что вводит ограничительные меры, в том числе "чтобы ослабить нынешний и будущий военный потенциал России, сократить доходы России, нацелившись на ее будущие энергетические проекты".
Госдеп отмечает, что "АЭМ-Пропульсия" занимается производством и поставкой элементов двигательных установок для кораблей различного назначения и класса, а "НПО "КИС" занимается производством и закупкой различной микроэлектроники.
"АЭМ-Пропульсия" - филиал машиностроительного дивизиона "Росатома" холдинга "Атомэнергомаш". "НПО "Критические информационные системы" (НПО "КИС") госкорпорация учредила в октябре 2022 года.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
США и Канада расширили список санкций против России
Вчера, 17:12
 
РоссияСШАГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Государственный департамент СШААтомэнергомаш
 
 
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