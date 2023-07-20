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"Тинькофф" заявил, что был готов к санкциям США и Канады
"Тинькофф" заявил, что был готов к санкциям США и Канады - РИА Новости, 20.07.2023
"Тинькофф" заявил, что был готов к санкциям США и Канады
Введение санкций США и Канадой было ожидаемым для "Тинькофф банка", он к ним подготовился и сделает все возможное, чтобы для клиентов это прошло максимально... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:57
2023-07-20T17:57
2023-07-20T20:09
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Введение санкций США и Канадой было ожидаемым для "Тинькофф банка", он к ним подготовился и сделает все возможное, чтобы для клиентов это прошло максимально незаметно, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка"."Это было ожидаемо. Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно", - заявили в банке.Кредитная организация выясняет, какое влияние будут иметь введенные санкции, отметили в сообщении."Продукты, сервисы и приложения "Тинькофф" работают как обычно. Если что-то изменится, мы расскажем об этом в официальных каналах "Тинькофф", - обратили внимание в банке.В свою очередь, в брокере "Тинькофф инвестиции" отметили, что также подготовились к попаданию в санкционный список. "Сегодня торги проходят в стандартном режиме. Обязательно вернемся с более детальными комментариями, как только полностью изучим список вводимых мер", - заключили в брокере.Позднее "Тинькофф инвестиции" дополнили свое сообщение, отметив, что "торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжатся в стандартном режиме".
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сша, канада, экономика
"Тинькофф" заявил, что был готов к санкциям США и Канады
Тинькофф заверил, что сделает все возможное, чтобы санкции Запада не ударили по клиентам
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Введение санкций США и Канадой было ожидаемым для "Тинькофф банка", он к ним подготовился и сделает все возможное, чтобы для клиентов это прошло максимально незаметно, говорится в сообщении кредитной организации, опубликованном в ее официальном Telegram-канале.
Ранее в четверг сообщалось, что США и Канада ввели санкции против "Тинькофф банка".
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"Это было ожидаемо. Мы готовились к такому повороту событий и сделаем все возможное, чтобы для наших клиентов эта новость прошла максимально незаметно", - заявили в банке.
Кредитная организация выясняет, какое влияние будут иметь введенные санкции, отметили в сообщении.
"Продукты, сервисы и приложения "Тинькофф" работают как обычно. Если что-то изменится, мы расскажем об этом в официальных каналах "Тинькофф", - обратили внимание в банке.
В свою очередь, в брокере "Тинькофф инвестиции" отметили, что также подготовились к попаданию в санкционный список. "Сегодня торги проходят в стандартном режиме. Обязательно вернемся с более детальными комментариями, как только полностью изучим список вводимых мер", - заключили в брокере.
Позднее "Тинькофф инвестиции" дополнили свое сообщение, отметив, что "торги по всем ценным бумагам, номинированным в USD, продолжатся в стандартном режиме".
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