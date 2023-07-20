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Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого - РИА Новости, 20.07.2023
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17:54 20.07.2023 (обновлено: 18:31 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339208.html
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:54
2023-07-20T18:31
канада
санкции в отношении россии
цар
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. Кроме него, под санкции также попали россияне Александр Кузин и Евгений Ходотов.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html
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канада, санкции в отношении россии, цар, в мире
Канада, Санкции в отношении России, ЦАР, В мире
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого

Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого

© Depositphotos.com / IrynaTolmФлаги Канады
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© Depositphotos.com / IrynaTolm
Флаги Канады. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны.
Кроме него, под санкции также попали россияне Александр Кузин и Евгений Ходотов.
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