https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339208.html
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:54
2023-07-20T17:54
2023-07-20T18:31
канада
санкции в отношении россии
цар
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. Кроме него, под санкции также попали россияне Александр Кузин и Евгений Ходотов.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html
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канада, санкции в отношении россии, цар, в мире
Канада, Санкции в отношении России, ЦАР, В мире
Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого
Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в ЦАР Дмитрия Сытого