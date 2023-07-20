https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339208.html

Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого

Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого - РИА Новости, 20.07.2023

Канада ввела санкции против главы "Русского дома" в ЦАР Сытого

Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:54

2023-07-20T17:54

2023-07-20T18:31

канада

санкции в отношении россии

цар

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против руководителя "Русского дома" в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого, следует из заявления правительства страны. Кроме него, под санкции также попали россияне Александр Кузин и Евгений Ходотов.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html

канада

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канада, санкции в отношении россии, цар, в мире