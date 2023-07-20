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Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки - РИА Новости, 20.07.2023
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17:41 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки
Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:41
2023-07-20T17:41
канада
валерий фальков
россия
ольга любимова
алла манилова
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства страны. Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков и Ольга Любимова, а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Кроме того, под санкции попал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
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канада, валерий фальков, россия, ольга любимова, алла манилова, в мире
Канада, Валерий Фальков, Россия, Ольга Любимова, Алла Манилова, В мире
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки

Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки, а также их министров

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры РФ в Москве
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства страны.
Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков и Ольга Любимова, а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
Кроме того, под санкции попал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
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КанадаВалерий ФальковРоссияОльга ЛюбимоваАлла МаниловаВ мире
 
 
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