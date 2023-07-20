https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html

Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки

Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки - РИА Новости, 20.07.2023

Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки

Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:41

2023-07-20T17:41

2023-07-20T17:41

канада

валерий фальков

россия

ольга любимова

алла манилова

в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства страны. Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков и Ольга Любимова, а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Кроме того, под санкции попал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html

канада

россия

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Варвара Скокшина

канада, валерий фальков, россия, ольга любимова, алла манилова, в мире