https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885333589.html
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки - РИА Новости, 20.07.2023
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки
Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:41
2023-07-20T17:41
2023-07-20T17:41
канада
валерий фальков
россия
ольга любимова
алла манилова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:398:2934:2048_1920x0_80_0_0_319752d19a7a489f984b8a8745ec2a8d.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада ввела санкции против министерства культуры и министерства науки и высшего образования России, а также их министров, следует из заявления правительства страны. Среди физических лиц, попавших под санкции, значатся Валерий Фальков и Ольга Любимова, а также заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. Кроме того, под санкции попал гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570297490_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_923673410f35a7cd320bfcbf0b7790fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, валерий фальков, россия, ольга любимова, алла манилова, в мире
Канада, Валерий Фальков, Россия, Ольга Любимова, Алла Манилова, В мире
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки
Канада ввела санкции против российских Минкультуры и Минобрнауки, а также их министров