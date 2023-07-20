https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885327378.html

США и Канада расширили список санкций против России

США и Канада расширили список санкций против России - РИА Новости, 20.07.2023

США и Канада расширили список санкций против России

США и Канада расширили санкционные списки против России. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:12

2023-07-20T17:12

2023-07-20T18:31

сша

алексей кудрин

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ВАШИНГТОН, 20 июл — РИА Новости. США и Канада расширили санкционные списки против России.Согласно сообщению американского Минфина, Штаты ввели ограничения против бывшего министра финансов России Алексея Кудрина. Кроме того, под санкции попали 17 человек, в их числе Валерий Чекалов, которого США считают связанным с Евгением Пригожиным, и гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин. Он оказался под ограничениями как глава подвергнутого санкциям предприятия, а сам концерн повторно попал в список как "лидер по производству автоматического и снайперского оружия в России".Также ограничения ввели против ОАО "Сахалинское морское пароходство" и 14 связанных с компанией судов.Помимо этого, в санкционные списки вошли банки: JSC Tinkoff Bank, "Солидарность", Unistream, Локо-Банк, Петербургский социальный коммерческий банк. Но транзакции с ними, необходимые для завершения операций, американский Минфин разрешил проводить до 18 октября 2023 года.Под новые ограничения США попали завод "Арсенал", Сибирское отделение Института ядерной физики и НИИ ВКС.В санкционные списки также вошли Тюменский нефтяной научный центр, Стерлитамакский завод катализаторов, ООО "Космосавиа", Тамбовский пороховой завод, НИИ по переработке газа, ООО "Рустмаш", ООО "Газнефтемаш", ЧОПы "Легат" и "Газпромнефть охрана". Помимо этого, Тульский патронный завод, несколько других предприятий, связанных с российским ВПК, а также исследовательские центры РАН.В свою очередь, Канада ввела санкции против министра культуры России Ольги Любимовой и главы Министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова, а также против возглавляемых ими ведомств. В списки попала заместитель министра культуры Алла Манилова и гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский.Кроме того, санкции ввели против продюсера Иосифа Пригожина, актера Ивана Охлобыстина, певца Shaman, режиссера Никиты Михалкова, актрисы Марии Шукшиной, певца Филиппа Киркорова, актера Дмитрия Харатьяна, певицы Юлии Чичериной и музыканта Александра Скляра.Всего Канада добавила в санкционный список 39 физических лиц и 25 юридических лиц. Под ограничения попали в том числе российские банки, сотовые операторы, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.После начала российской спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву. Число рестрикций достигает десятков тысяч, хотя в Соединенных Штатах и Европе признают, что негативное воздействие оказалось не столь существенным.Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, Москва спокойно проходит через этот постоянный прессинг, а инициаторы санкций наказывают себя сами.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885204666.html

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339561.html

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885339208.html

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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