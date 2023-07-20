Рейтинг@Mail.ru
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 20.07.2023 (обновлено: 17:35 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885324808.html
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 20.07.2023
Канада расширила санкции против России
Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:03
2023-07-20T17:35
канада
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3522c6a4a2baf8175b411aade3783ade.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны.Под санкции попали в том числе российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867307379_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_025c3ba28690fadc68dc9cf3988fae43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, россия, в мире
Канада, Россия, В мире
Канада расширила санкции против России

Канада внесла в список антироссийских санкций 39 физических и 25 юридических лиц

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок на машине посла Канады в России
Флажок на машине посла Канады в России - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флажок на машине посла Канады в России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны.
Под санкции попали в том числе российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Евросоюз расширил список антироссийских санкций
Вчера, 17:26
 
КанадаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала