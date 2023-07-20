https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885324808.html
Канада расширила санкции против России
Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 20.07.2023
Канада расширила санкции против России
Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T17:03
2023-07-20T17:03
2023-07-20T17:35
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны.Под санкции попали в том числе российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия, в мире
Канада расширила санкции против России
Канада внесла в список антироссийских санкций 39 физических и 25 юридических лиц
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны.
Под санкции попали в том числе российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.
Евросоюз расширил список антироссийских санкций