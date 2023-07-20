https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885324808.html

Канада расширила санкции против России

Канада расширила санкции против России - РИА Новости, 20.07.2023

Канада расширила санкции против России

Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T17:03

2023-07-20T17:03

2023-07-20T17:35

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в мире

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Канада расширила список санкций в отношении России, добавив в него 39 физических лиц и 25 юридических лиц, говорится в заявлении правительства страны.Под санкции попали в том числе российские банки, сотовые операторы, министерства и министры, деятели культуры, а также лица и компании, связанные с военно-промышленным комплексом и ядерной сферой.

https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885330352.html

канада

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, россия, в мире