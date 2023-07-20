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ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода - РИА Новости, 20.07.2023
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14:13 20.07.2023 (обновлено: 14:24 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885277299.html
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода - РИА Новости, 20.07.2023
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:13
2023-07-20T14:24
россия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета."Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на агрессию России против Украины", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России из-за Украины до 31 января 2024 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета.
"Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на агрессию России против Украины", - указывается в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Путин заявил, что санкции — это надолго
4 апреля, 13:05
 
РоссияЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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