https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885277299.html
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода - РИА Новости, 20.07.2023
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:13
2023-07-20T14:13
2023-07-20T14:24
россия
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета."Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на агрессию России против Украины", - указывается в заявлении.
https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода
ЕС продлил экономические санкции против России из-за Украины до 31 января 2024 года