https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885277299.html

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода - РИА Новости, 20.07.2023

ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода

Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T14:13

2023-07-20T14:13

2023-07-20T14:24

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Совет ЕС в четверг продлил еще на полгода, до 31 января 2024 года, действие экономических санкций против России, следует из заявления Совета."Эти санкции, впервые введенные в 2014 году… были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на агрессию России против Украины", - указывается в заявлении.

https://ria.ru/20230404/sanktsii-1862880010.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии