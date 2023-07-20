Австралия ввела санкции против 35 российских организаций
Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и десяти физических лиц
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ
Государственный флаг Австралии на автомобиле посольства у здания Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Австралии ввело новые санкции против десяти граждан России и Белоруссии, а также 35 российских организаций, следует из заявления главы МИД страны Пенни Вонг на сайте ведомства.
"Австралия ввела целевые санкции в отношении 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военных из Белоруссии", — говорится в публикации.
Среди компаний ограничения затронут "поставщиков технологий, электроники и обмундирования для вооруженных сил, компании, связанные с атомной энергетикой и сырьевыми проектами в Арктике", а также "основные предприятия оборонного сектора, включая крупнейшего производителя военных вертолетов".
Из физлиц перечислены первый вице-премьер Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что государству "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Западные страны после начала боевых действий на Украине наложили на официальных лиц и различные компании множество санкций, ввели масштабные ограничения на импорт и экспорт. В Москве не раз заявляли, что страна справится с последствиями санкционного давления.