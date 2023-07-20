https://ria.ru/20230720/sanktsii-1885204666.html

Австралия ввела санкции против 35 российских организаций

Австралия ввела санкции против 35 российских организаций - РИА Новости, 20.07.2023

Австралия ввела санкции против 35 российских организаций

Правительство Австралии ввело новые санкции против десяти граждан России и Белоруссии, а также 35 российских организаций, следует из заявления главы МИД страны... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:16

2023-07-20T08:16

2023-07-20T09:44

россия

австралия

украина

андрей белоусов

дмитрий чернышенко

владимир путин

нато

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Правительство Австралии ввело новые санкции против десяти граждан России и Белоруссии, а также 35 российских организаций, следует из заявления главы МИД страны Пенни Вонг на сайте ведомства."Австралия ввела целевые санкции в отношении 35 организаций российского оборонного, технологического и энергетического секторов, а также десяти физических лиц, включая российских министров и высокопоставленных чиновников, а также высокопоставленных военных из Белоруссии", — говорится в публикации.Среди компаний ограничения затронут "поставщиков технологий, электроники и обмундирования для вооруженных сил, компании, связанные с атомной энергетикой и сырьевыми проектами в Арктике", а также "основные предприятия оборонного сектора, включая крупнейшего производителя военных вертолетов".Из физлиц перечислены первый вице-премьер Андрей Белоусов и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что государству "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Западные страны после начала боевых действий на Украине наложили на официальных лиц и различные компании множество санкций, ввели масштабные ограничения на импорт и экспорт. В Москве не раз заявляли, что страна справится с последствиями санкционного давления.

https://ria.ru/20230719/sanktsii-1885035756.html

https://ria.ru/20230718/sanktsii-1884927185.html

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австралия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, австралия, украина, андрей белоусов, дмитрий чернышенко, владимир путин, нато, санкции в отношении россии