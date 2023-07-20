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ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России
ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России - РИА Новости, 21.07.2023
ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России
Истребители F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета в Сирии, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в... РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T22:16
2023-07-20T22:16
2023-07-21T09:43
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Истребители F-16 применили систему наведения в отношении российского самолета в Сирии, сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов."При этом зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 в отношении самолета ВКС России, совершавшего плановый полет вдоль южной границы Сирийской Арабской Республики", — сказал он.Гуринов отметил, что со стороны "международной антитеррористической коалиции", возглавляемой США, за сутки удалось выявить 12 нарушений протоколов деконфликтации. Все они связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. Замруководителя ЦПВС уточнил, что в районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечено десять нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16 и одной парой истребителей "Рафаль" "коалиции" США.
https://ria.ru/20230719/f-16-1885142669.html
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, f-16, сша, эт-танф, космос - риа наука
В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, F-16, США, Эт-Танф, Космос - РИА Наука
ЦПВС в Сирии зафиксировал наведение истребителей F-16 на самолет ВКС России
В ЦПВС зафиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16 на самолет России