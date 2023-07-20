https://ria.ru/20230720/rvio-1885186892.html

В РВИО рассказали о создателе "Катюши"

В РВИО рассказали о создателе "Катюши" - РИА Новости, 20.07.2023

В РВИО рассказали о создателе "Катюши"

Создатель реактивного миномета БМ-13 "Катюша" Эрих Лангемак стоял у истоков отечественной ракетной отрасли и мог бы совершить прорыв в космической науке, если... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T00:19

2023-07-20T00:19

2023-07-20T00:19

ссср

российское военно-историческое общество (рвио)

общество

космос - риа наука

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Создатель реактивного миномета БМ-13 "Катюша" Эрих Лангемак стоял у истоков отечественной ракетной отрасли и мог бы совершить прорыв в космической науке, если бы не расстрел по ложному обвинению в шпионаже, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Ровно 125 лет назад, 20 июля 1898 года, родился Эрих Лангемак (1898-1938) - один из разработчиков снарядов РС-82 и РС-132, ставших основными для легендарной "Катюши" (реактивный миномет БМ-13) - "прародительницы" всей советской и российской реактивной артиллерии. Всего в годы войны было изготовлено 11 тысяч этих установок. "Судьба Лангемака, к сожалению, сложилась трагично. В начале 1938 года он был арестован по ложному доносу, тогда же, когда арестовали его знаменитых коллег-конструкторов Валентина Глушко, Сергея Королёва и многих других. Только из-за национальной принадлежности его оклеветали как якобы "немецкого шпиона" и приговорили к расстрелу. Если бы не ранняя смерть всего в 39 лет, он мог бы сделать прорыв в советских космических технологиях", - сказал Мягков. Историк подчеркнул, что Лангемак, работая в реактивном научно-исследовательском институте (известен как НИИ-3), интересовался не только боевыми снарядами, но и думал о создании ракетных двигателей, которые можно будет применять в мирных целях, в первую очередь - освоении космоса. "Примечательно, что именно Лангемак впервые в отечественной науке употребил слово "космонавтика". Он считал, что ракетные технологии нужно адаптировать и под мирные цели – выводить ракеты в космос с человеком на борту", - подчеркнул Мягков. Говоря о вкладе создателя "Катюши" в отечественную науку собеседник агентства напомнил, что в соавторстве с одним из основоположников советской ракетно-космической отрасли Валентином Глушко Лангемак написал первую в СССР книгу, где обобщался опыт конструирования как жидко- так и твердотопливных ракет "Ракеты: их устройство и применение" (1935). "Сталинский орган" Впервые разработанные инженером реактивные снаряды были применены не с "Катюш", а истребителей И-16 еще во время сражения на Халхин-Голе в 1939 году. Тогда в одном из боев эти ракеты уничтожили три японских самолета, что стало первой победой, которую РС-82 и РС-132 принесли Красной армии. Судьба сложилась так, что изобретателю не было суждено увидеть работу своего "главного детища": впервые "Катюшу" применила батарея капитана Ивана Флёрова 14 июля 1941 года по скоплению немецкой техники в Орше (ныне Витебская область Белоруссии). Этот удар произвел "шокирующие" впечатление на нацистов. "Когда я работал с немецкими документами, доводилось читать впечатления гитлеровцев от работы по ним "Катюш". В своих письмах времен битвы за Москву некоторые немецкие солдаты писали, что они "лежат без движения и "сталинский орган" наносит нам громадные потери", - рассказал историк. Мягков подчеркнул, что советское военное руководство делало особую ставку на применение реактивной артиллерии - она подчинялась напрямую Верховному Главнокомандованию. Низкая точность реактивных минометов компенсировалось шквальным огнем - дивизион "Катюш" перепахивал позиции противника на площади, сравнимой с несколькими футбольными полями. "По приказу Наркомата обороны, "Катюшу" нужно было применять в составе дивизиона, то есть 12 установок БМ-13, у каждой установки было тогда размещено 14 направляющих, то есть в течение нескольких секунд одна машина выпускает 14 реактивных снарядов. Если помножить это число на 12, то получалась такая ударная мощь, которая могла сравнять с землей объекты врага на площади в два-три футбольных поля", - пояснил научный директор РВИО. В атаке и обороне С конца 1941 года ни одна крупная наступательная операция Красной армии не обходилась без применения БМ-13, при этом они были также эффективны и в подавлении наступления противника. "Во время Сталинградской битвы командный пункт тогдашнего командующего 62-й армии генерала Василия Чуйкова был всего в 300 метрах от вражеских позиций, но враг так и не смог к нему подобраться, потому что пространство между противоборствующими сторонами было "пристрелено" нашей реактивной артиллерией. Как только враг шел в бой, "Катюши" вели огонь по этому участку, и он откатывался назад с огромными потерями", - рассказал историк.

https://ria.ru/20210714/katyusha-1741264569.html

https://ria.ru/20210714/katyusha-1741170067.html

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ссср, российское военно-историческое общество (рвио), общество, космос - риа наука