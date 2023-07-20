https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России - РИА Новости, 20.07.2023
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России
Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:51
2023-07-20T12:51
2023-07-20T13:13
россия
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к главе государства обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, которая заявила, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство."Безусловно. И президент сказал, что будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России, которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны, в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит", - сказал Песков в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть соответствующие запросы и можно ли ожидать положительного решения.Он отметил, что это относится к тем, кто захочет подать документы на получение российского гражданства, и к тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность."Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает, ее планы по налаживаю более системной работы. В данном случае президент как раз пообещал ей помочь", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230319/pasporta-1858930311.html
https://ria.ru/20230324/boke-1860490999.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, политика
Россия, Дмитрий Песков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Политика
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России
Песков: иностранцы, живущие в новых регионах, тоже смогут получить гражданство России
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к главе государства обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, которая заявила, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе
, хотели бы получить российское гражданство.
В Кремле рассказали о трудностях с паспортами в новых регионах
"Безусловно. И президент сказал, что будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России, которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны, в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит", - сказал Песков в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть соответствующие запросы и можно ли ожидать положительного решения.
Он отметил, что это относится к тем, кто захочет подать документы на получение российского гражданства, и к тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность.
"Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает, ее планы по налаживаю более системной работы. В данном случае президент как раз пообещал ей помочь", - добавил представитель Кремля.
Работавший в Донбассе журналист Боке получил российский паспорт