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Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России - РИА Новости, 20.07.2023
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12:51 20.07.2023 (обновлено: 13:13 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/rossiya-1885258628.html
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России - РИА Новости, 20.07.2023
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России
Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:51
2023-07-20T13:13
россия
дмитрий песков
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
политика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В среду в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к главе государства обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, которая заявила, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство."Безусловно. И президент сказал, что будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России, которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны, в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит", - сказал Песков в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть соответствующие запросы и можно ли ожидать положительного решения.Он отметил, что это относится к тем, кто захочет подать документы на получение российского гражданства, и к тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность."Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает, ее планы по налаживаю более системной работы. В данном случае президент как раз пообещал ей помочь", - добавил представитель Кремля.
https://ria.ru/20230319/pasporta-1858930311.html
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россия, дмитрий песков, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, политика
Россия, Дмитрий Песков, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Политика
Иностранцы, живущие в новых регионах, смогут получить гражданство России

Песков: иностранцы, живущие в новых регионах, тоже смогут получить гражданство России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Иностранцы, живущие в новых регионах России, могут получить российское гражданство, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" к главе государства обратилась журналистка Кристель Нэан Карин, которая заявила, что некоторые иностранные военные корреспонденты, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство.
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"Безусловно. И президент сказал, что будет готов помогать и Кристель, и другим иностранцам, которые живут в новых регионах России, которые очень долго, еще, собственно, с самого начала войны, в 2014 году рассказывали правду о том, что там происходит", - сказал Песков в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть соответствующие запросы и можно ли ожидать положительного решения.
Он отметил, что это относится к тем, кто захочет подать документы на получение российского гражданства, и к тем, кто хочет продолжать свою профессиональную деятельность.
"Мы давно знаем Кристель, знаем, как она работает, ее планы по налаживаю более системной работы. В данном случае президент как раз пообещал ей помочь", - добавил представитель Кремля.
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РоссияДмитрий ПесковЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьПолитика
 
 
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