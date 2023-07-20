https://ria.ru/20230720/rosgvardiya-1885277775.html
В ГД одобрили поправку о запрете для Росгвардии публиковать в СМИ свои фото
В ГД одобрили поправку о запрете для Росгвардии публиковать в СМИ свои фото - РИА Новости, 20.07.2023
В ГД одобрили поправку о запрете для Росгвардии публиковать в СМИ свои фото
Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправку о запрете для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T14:16
2023-07-20T14:16
2023-07-20T14:16
александр хинштейн
госдума рф
омон россии
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправку о запрете для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, которые позволяют установить местонахождение, раскрыть ведомственную принадлежность. Соответствующая поправка поступила ко второму чтению законопроекта об особенностях комплектования войск нацгвардии, который внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. "Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа. Как ранее пояснил Хинштейн, поправка направлена на ту часть росгвардейцев, кто имеет спецзвания полиции - ОМОН или СОБР.
https://ria.ru/20230719/tekhnika-1885096030.html
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александр хинштейн, госдума рф, омон россии, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Александр Хинштейн, Госдума РФ, ОМОН России, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В ГД одобрили поправку о запрете для Росгвардии публиковать в СМИ свои фото
ГД одобрила поправку о запрете для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ свои фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг одобрила поправку о запрете для личного состава Росгвардии публиковать в СМИ и интернете свои фото и фото других военнослужащих, которые позволяют установить местонахождение, раскрыть ведомственную принадлежность.
Соответствующая поправка поступила ко второму чтению законопроекта об особенностях комплектования войск нацгвардии, который внес глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн
.
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"Личному составу войск национальной гвардии запрещается размещать в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет информацию (в том числе фото-, видеоматериалы и другие материалы) о себе, других военнослужащих, сотрудниках, гражданском персонале войск национальной гвардии, в том числе уволенных с военной службы (службы), членах их семей или их родителях, позволяющую установить место нахождения указанных лиц", - сообщается в тексте документа.
Как ранее пояснил Хинштейн, поправка направлена на ту часть росгвардейцев, кто имеет спецзвания полиции - ОМОН
или СОБР.
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