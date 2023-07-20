https://ria.ru/20230720/ris-1885345630.html

Индия запретила экспорт большинства сортов белого риса

Индия запретила экспорт большинства сортов белого риса - РИА Новости, 20.07.2023

Индия запретила экспорт большинства сортов белого риса

Правительство Индии запретило экспорт белого риса, отличного от басмати, говорится в уведомлении главного управления внешней торговли. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T18:28

2023-07-20T18:28

2023-07-20T18:28

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Правительство Индии запретило экспорт белого риса, отличного от басмати, говорится в уведомлении главного управления внешней торговли. "Экспортная политика в отношении белого риса, отличного от басмати (полумолотый или цельномолотый рис, шлифованный или неглазурованный)… изменена с свободной на запрещенную", — говорится в уведомлении управления. Вместе с тем, управление отметило, что это позволит экспортировать партии этого риса при определенных условиях, например, в случаях, когда погрузка этого риса на судно началась до принятия этого уведомления. Ранее агентство Блумберг писало, что правительство Индии рассматривает вопрос о запрете экспорта большинства сортов риса. Запрет может затронуть около 80% экспорта риса из Индии, может привести к снижению цен на рис в Индии, но негативно сказаться на ценах на мировом рынке, уточнялось в материале. Ранее индийские СМИ сообщали, что неравномерное распределение осадков в ключевых рисоводческих районах страны привело к росту цен на зерно на внутреннем рынке до 20% за последние 10 дней.

https://ria.ru/20230713/ris-1884062511.html

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в мире, индия, экономика