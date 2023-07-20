https://ria.ru/20230720/rezervy-1885313263.html
В Центробанке оценили объем международных резервов России
В Центробанке оценили объем международных резервов России - РИА Новости, 20.07.2023
В Центробанке оценили объем международных резервов России
Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на 1,9% и составили 594,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T16:16
2023-07-20T16:16
2023-07-20T16:30
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на 1,9% и составили 594,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию на 14 июля составил 594,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам", - говорится в сообщении регулятора. На 7 июля показатель находился на уровне 583,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сша, мвф
Экономика, Россия, США, МВФ
В Центробанке оценили объем международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 7 по 14 июля выросли до 594,4 миллиарда долларов