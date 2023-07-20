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"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
12:06 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/reysy-1885247727.html
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби - РИА Новости, 20.07.2023
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
туризм
абу-даби
москва
оаэ
аэрофлот
новости - туризм
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полёты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - говорится в релизе. Абу-Даби станет вторым пунктом Объединённых Арабских Эмират, в которые регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, а в зимнем расписании количество полётов увеличится до трёх раз в день. "Путешественников привлекает в Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. В столице ОАЭ можно заняться пляжным отдыхом, шопингом или посетить местные достопримечательности. Осень и зима традиционно считаются самым удачным временем для поездок в ОАЭ. С ноября по март средняя дневная температура воздуха здесь составляет +22-24°С, а температура воды достигает +27°С", - говорится в релизе.
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абу-даби, москва, оаэ, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Абу-Даби, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Новости - Туризм
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби

Аэрофлот сообщил, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби с 29 октября

© iStock.com / MyroslavaПляж на острове Саадият в Абу-Даби
Пляж на острове Саадият в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / Myroslava
Пляж на острове Саадият в Абу-Даби. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика.
"Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полёты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - говорится в релизе.
Абу-Даби станет вторым пунктом Объединённых Арабских Эмират, в которые регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, а в зимнем расписании количество полётов увеличится до трёх раз в день.
"Путешественников привлекает в Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. В столице ОАЭ можно заняться пляжным отдыхом, шопингом или посетить местные достопримечательности. Осень и зима традиционно считаются самым удачным временем для поездок в ОАЭ. С ноября по март средняя дневная температура воздуха здесь составляет +22-24°С, а температура воды достигает +27°С", - говорится в релизе.
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