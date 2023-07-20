https://ria.ru/20230720/reysy-1885247727.html
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби - РИА Новости, 20.07.2023
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
2023-07-20T12:06
туризм
абу-даби
москва
оаэ
аэрофлот
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885111170_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6d5b13e2fc59dcec0b65757b6b1d5c47.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы, сообщается в релизе перевозчика. "Аэрофлот" с 29 октября возобновляет регулярные рейсы в Абу-Даби из Москвы. Продажа билетов открыта. Полёты будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - говорится в релизе. Абу-Даби станет вторым пунктом Объединённых Арабских Эмират, в которые регулярно летает "Аэрофлот". Авиакомпания также выполняет по два ежедневных рейса из Москвы в Дубай, а в зимнем расписании количество полётов увеличится до трёх раз в день. "Путешественников привлекает в Абу-Даби обширная туристическая и деловая инфраструктура. В столице ОАЭ можно заняться пляжным отдыхом, шопингом или посетить местные достопримечательности. Осень и зима традиционно считаются самым удачным временем для поездок в ОАЭ. С ноября по март средняя дневная температура воздуха здесь составляет +22-24°С, а температура воды достигает +27°С", - говорится в релизе.
https://ria.ru/20230616/oae-1878608091.html
абу-даби
москва
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885111170_470:97:3071:2048_1920x0_80_0_0_b7cd556e73447d4d3d77d805a5317f67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абу-даби, москва, оаэ, аэрофлот, новости - туризм
Туризм, Абу-Даби, Москва, ОАЭ, Аэрофлот, Новости - Туризм
"Аэрофлот" возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби
Аэрофлот сообщил, что возобновит регулярные рейсы из Москвы в Абу-Даби с 29 октября