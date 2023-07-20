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Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России - РИА Новости, 20.07.2023
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Туризм
 
11:22 20.07.2023 (обновлено: 12:12 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/reysy-1885236815.html
Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России
Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России - РИА Новости, 20.07.2023
Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России
Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:22
2023-07-20T12:12
туризм
новости - туризм
россия
грузия
виталий савельев
аэрофлот
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний сегодня в 24 страны. Мы также открыты для международного трафика, к нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", – сказал Савельев. Он отметил, что проводится работа по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. Так, в мае были возобновлены рейсы в Грузию, частота полетов постепенно растет, сейчас выполняется 33 рейса в неделю. Были запущены полеты во Вьетнам и рейсы "Аэрофлота" на Кубу. "Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12 процентов по сравнению с прошлым годом", – добавил Савельев.
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новости - туризм, россия, грузия, виталий савельев, аэрофлот, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Грузия, Виталий Савельев, Аэрофлот, куда можно лететь, Туризм
Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России

Министр транспорта Савельев: авиакомпании России летают прямыми рейсами в 24 страны

© iStock.com / FilippoBacciДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© iStock.com / FilippoBacci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством.
"Прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний сегодня в 24 страны. Мы также открыты для международного трафика, к нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", – сказал Савельев.
Он отметил, что проводится работа по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. Так, в мае были возобновлены рейсы в Грузию, частота полетов постепенно растет, сейчас выполняется 33 рейса в неделю. Были запущены полеты во Вьетнам и рейсы "Аэрофлота" на Кубу.
"Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12 процентов по сравнению с прошлым годом", – добавил Савельев.
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияГрузияВиталий СавельевАэрофлоткуда можно лететьТуризм
 
 
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