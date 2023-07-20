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Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России

Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России - РИА Новости, 20.07.2023

Названо число стран, в которые можно напрямую улететь из России

Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:22

2023-07-20T11:22

2023-07-20T12:12

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Российские авиакомпании сейчас летают прямыми рейсами в 24 страны, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с правительством. "Прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний сегодня в 24 страны. Мы также открыты для международного трафика, к нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", – сказал Савельев. Он отметил, что проводится работа по дальнейшему восстановлению международного авиасообщения. Так, в мае были возобновлены рейсы в Грузию, частота полетов постепенно растет, сейчас выполняется 33 рейса в неделю. Были запущены полеты во Вьетнам и рейсы "Аэрофлота" на Кубу. "Благодаря росту международного трафика в этом году планируем перевезти около 20 миллионов пассажиров на международных воздушных линиях. Таким образом, пассажиропоток на международных перевозках увеличится на 12 процентов по сравнению с прошлым годом", – добавил Савельев.

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новости - туризм, россия, грузия, виталий савельев, аэрофлот, куда можно лететь, туризм