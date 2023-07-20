https://ria.ru/20230720/rets-1885263382.html

РЭЦ встретился с бизнесом Сибири и обсудил актуальные вопросы

РЭЦ встретился с бизнесом Сибири и обсудил актуальные вопросы - РИА Новости, 20.07.2023

РЭЦ встретился с бизнесом Сибири и обсудил актуальные вопросы

Неформальная встреча представителей Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с компаниями Сибирского федерального округа прошла в Новосибирске,... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:09

2023-07-20T13:09

2023-07-20T13:49

российский экспортный центр (рэц)

экономика

новосибирск

сибирский фо

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Неформальная встреча представителей Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) с компаниями Сибирского федерального округа прошла в Новосибирске, сообщили в РЭЦ.Там уточнили, что на встрече с бизнесом регионов обсуждали вопросы предоставления государственной поддержки на компенсацию части транспортных затрат и затрат на сертификацию продукции, работу цифровой платформы "Мой экспорт", расширение зарубежной сети Российского экспортного центра, а также планируемые к внедрению меры поддержки российских экспортеров."Мы видим, какую реальную поддержку оказывают зарубежные представители Российского экспортного центра. Компании могут обратиться к нам не только за консультацией по общим вопросам доступа на тот или иной рынок, но и за поиском партнера за рубежом, а также за организацией и сопровождением экспортной сделки. Кроме этого, важную роль в поддержке российских экспортеров играют финансовые инструменты. Что касается наполнения цифровой платформы "Мой экспорт", то правительством поставлена задача перевести все сервисы для экспортера в цифровой формат, и мы к этому постепенно идем", - рассказал директор по развитию регионального бизнеса РЭЦ Андрей Зайцев, слова которого привели в сообщении.Отмечается, что активное обсуждение состоялось по вопросу оформления разрешительной документации, в том числе сертификата происхождения. "На платформе "Мой экспорт" запущена возможность оформления сертификата о происхождении товара. Данный сервис реализуется совместно с ТПП России, поэтому компании любых регионов могут подать заявку и оформить сертификат в онлайн-формате", - указала руководитель представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.В РЭЦ отметили, что бизнес озадачен вопросами поиска новых каналов поставки запчастей и комплектующих для иностранного оборудования, используемого на производстве. "Мы помогаем подобрать импортное оборудование, либо ввезти через дружественные страны то, что компании ввозили раньше, а теперь из-за санкционных ограничений не могут. Также готовы подобрать альтернативного поставщика через наши ресурсы зарубежной сети", - указал Зайцев.По итогам мероприятия была собрана обратная связь от бизнеса, которая позволит упростить процедуру получения поддержки и осуществления экспортной деятельности, заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20230717/rets-1884562587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), экономика, новосибирск, сибирский фо