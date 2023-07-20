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"Просто жесть". Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных
"Просто жесть". Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных - РИА Новости, 20.07.2023
"Просто жесть". Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных
Российские подразделения радиоэлектронной борьбы крайне эффективно противодействуют украинской армии, рассказал капитан ВСУ 72-й бригады Сергей Алымов в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T02:18
2023-07-20T02:18
2023-07-20T02:18
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы крайне эффективно противодействуют украинской армии, рассказал капитан ВСУ 72-й бригады Сергей Алымов в интервью каналу Yuriy Romanenko."У них (армии России. — Прим. ред.) такой РЭБ, что я по рации не слышу человека. Я его вижу, но не слышу, а рация должна брать на пять километров. <...> Они нас глушили, это просто жесть. <...> У них РЭБ очень, очень сильный", — заявил украинский офицер.Алымов также напомнил, что технологии РЭБ развивались еще во времена СССР, но Украина в итоге просто "забила" на их улучшение, в отличие от российских инженеров.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
"Просто жесть". Офицер ВСУ пожаловался на успехи российских военных
Капитан 72-й бригады ВСУ Алымов признал высокую эффективность работы российской РЭБ