Рейтинг@Mail.ru
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 20.07.2023 (обновлено: 09:19 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/razgon-1885200243.html
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции - РИА Новости, 20.07.2023
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:09
2023-07-20T09:19
в мире
швеция
ирак
багдад (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885209402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_35cf47c75e52c6adeebcdc0671b2ec36.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse. &quot;Иракские полицейские применили водометы для разгона демонстрантов у посольства Швеции в Багдаде&quot;, — говорится в сообщении.Протестующих также разгоняли при помощи электрошокеров, уточнило агентство.Рано утром в четверг сотни демонстрантов ворвались в шведское посольство в Ираке и подожгли его, сообщало Reuters. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Демонстрация прошла в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Шведская полиция выдала разрешение на проведение этой акции у посольства Ирака в Стокгольме. При этом министерство иностранных дел арабской страны уже осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили силовикам провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.МИД Швеции назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля 15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html
https://ria.ru/20230718/pozitsiya-1884784504.html
швеция
ирак
багдад (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885209402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7961445f7c81269df2c402ac04984191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, ирак, багдад (город)
В мире, Швеция, Ирак, Багдад (город)
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции

AFP: полиция Ирака применила водометы для разгона протестующих у посольства Швеции

© AP Photo / Ali JabarУчастники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак
Участники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© AP Photo / Ali Jabar
Участники акции протеста у здания посольства Швеции в Багдаде, Ирак
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse.
«

"Иракские полицейские применили водометы для разгона демонстрантов у посольства Швеции в Багдаде", — говорится в сообщении.

Протестующих также разгоняли при помощи электрошокеров, уточнило агентство.
Рано утром в четверг сотни демонстрантов ворвались в шведское посольство в Ираке и подожгли его, сообщало Reuters. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Демонстрация прошла в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Салван Момика во время акции около мечети в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
29 июня, 22:12
Шведская полиция выдала разрешение на проведение этой акции у посольства Ирака в Стокгольме.
При этом министерство иностранных дел арабской страны уже осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили силовикам провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.
МИД Швеции назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.
Акция протеста у Республиканского дворца в Багдаде - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
СМИ: сторонники шиитских формирований вышли в Багдаде на протест против США
14 июля, 22:52
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.
Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".
В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля 15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
Книга в руках мусульманина - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Ирак впечатлила позиция России по инциденту с сожжением Корана в Швеции
18 июля, 09:17
 
В миреШвецияИракБагдад (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала