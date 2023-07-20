https://ria.ru/20230720/razgon-1885200243.html
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции - РИА Новости, 20.07.2023
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T07:09
2023-07-20T07:09
2023-07-20T09:19
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse. "Иракские полицейские применили водометы для разгона демонстрантов у посольства Швеции в Багдаде", — говорится в сообщении.Протестующих также разгоняли при помощи электрошокеров, уточнило агентство.Рано утром в четверг сотни демонстрантов ворвались в шведское посольство в Ираке и подожгли его, сообщало Reuters. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Демонстрация прошла в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана. Шведская полиция выдала разрешение на проведение этой акции у посольства Ирака в Стокгольме. При этом министерство иностранных дел арабской страны уже осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили силовикам провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.МИД Швеции назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля 15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
https://ria.ru/20230629/koran-1881323613.html
https://ria.ru/20230714/protest-1884307335.html
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в мире, швеция, ирак, багдад (город)
В мире, Швеция, Ирак, Багдад (город)
В Ираке применили водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
AFP: полиция Ирака применила водометы для разгона протестующих у посольства Швеции
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Полиция Ирака применила спецсредства, чтобы разогнать протестующих у посольства Швеции в Багдаде, передает France-Presse
.
«
"Иракские полицейские применили водометы для разгона демонстрантов у посольства Швеции в Багдаде", — говорится в сообщении.
Протестующих также разгоняли при помощи электрошокеров, уточнило агентство.
Рано утром в четверг сотни демонстрантов ворвались в шведское посольство в Ираке и подожгли его, сообщало Reuters. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. Демонстрация прошла в преддверии ожидаемого в Швеции сожжения Корана.
Ирак потребовал у Швеции выдачи иммигранта, который сжег Коран
Шведская полиция выдала разрешение на проведение этой акции у посольства Ирака в Стокгольме
.
При этом министерство иностранных дел арабской страны уже осудило поджог. В ведомстве подчеркнули, что власти страны поручили силовикам провести срочное расследование и принять все необходимые меры для выявления обстоятельств инцидента и установления виновных.
МИД Швеции назвал инцидент серьезным нарушением венской конвенции.
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В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ее устроил выходец из Ирака Салван Момика. Сначала он вырвал страницы из Корана, вытер ими свою обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Багдад потребовал от властей Швеции выдать мигранта для проведения суда над ним. Произошедшее осудили многие страны.
Проведение этой акции разрешила полиция Швеции. Как заявил премьер-министр страны Ульф Яльмар Кристерссон, такое решение было "законно, но неуместно".
В начале июля полиция Швеции получила новые заявки на публичное сожжение священных текстов христианства, иудаизма и ислама. В том числе она согласовала заявку на сожжение Торы и Библии у посольства Израиля
15 июля. Как сообщили местные СМИ, активист не стал сжигать книги, а вместо этого подчеркнул недопустимость подобных действий.
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