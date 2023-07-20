https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885249757.html

Глава парламента Крыма оценил обстановку в Раздольном после атаки дрона

Глава парламента Крыма оценил обстановку в Раздольном после атаки дрона - РИА Новости, 20.07.2023

Глава парламента Крыма оценил обстановку в Раздольном после атаки дрона

Серьезного урона крымскому поселку Раздольное от атаки украинского беспилотника не нанесено, все можно быстро восстановить, сообщил в своем телеграм-канале... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:14

2023-07-20T12:14

2023-07-20T12:14

республика крым

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Серьезного урона крымскому поселку Раздольное от атаки украинского беспилотника не нанесено, все можно быстро восстановить, сообщил в своем телеграм-канале глава крымского парламента Владимир Константинов.Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания."Выехал в посёлок Раздольное. Осмотрел место падения БПЛА, встретился с руководством района и местными жителями. Сейчас проводится оценка ущерба, с 9.00 идет подомовой обход. Серьёзного урона не зафиксировано, все можно быстро восстановить. Никаких дополнительных сил не требуется", - написал Константинов.По его словам, самая большая и невосполнимая потеря — это потеря ребёнка."Для семьи это колоссальная трагедия. Со своей стороны власти республики окажут всю необходимую помощь семье погибшей. Контакт с её родными уже установлен", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html

республика крым

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республика крым, владимир константинов, сергей аксенов (политик)