https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885241600.html
В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом
В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом - РИА Новости, 20.07.2023
В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал терактом атаку украинского беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе Крыма. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
2023-07-20T11:43
украина
сергей аксенов (политик)
михаил шеремет
госдума рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал терактом атаку украинского беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе Крыма. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе полуострова, повреждены четыре административных здания. "Атаку беспилотника расцениваю как теракт. По-другому это назвать невозможно. Был нанесен целенаправленный удар по мирному населенному пункту, по мирным людям, чтобы посеять панику, но ничего у них не выйдет. Им придется ответить за кровь этой девочки, которая осталась на руках Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны, которые поставляют Украине оружие, являются соучастниками терактов и убийств мирных граждан, устроенных киевскими властями.
https://ria.ru/20230720/naselenie-1885241079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей аксенов (политик), михаил шеремет, госдума рф, происшествия
Украина, Сергей Аксенов (политик), Михаил Шеремет, Госдума РФ, Происшествия
В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом
Депутат Шеремет назвал атаку украинского дрона на крымский поселок Раздольное терактом