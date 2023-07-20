https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885241600.html

В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом

В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом - РИА Новости, 20.07.2023

В ГД назвали атаку украинского беспилотника на крымский поселок терактом

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал терактом атаку украинского беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе Крыма. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

2023-07-20T11:43

украина

сергей аксенов (политик)

михаил шеремет

госдума рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал терактом атаку украинского беспилотника на поселок Раздольное на северо-западе Крыма. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе полуострова, повреждены четыре административных здания. "Атаку беспилотника расцениваю как теракт. По-другому это назвать невозможно. Был нанесен целенаправленный удар по мирному населенному пункту, по мирным людям, чтобы посеять панику, но ничего у них не выйдет. Им придется ответить за кровь этой девочки, которая осталась на руках Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, западные страны, которые поставляют Украине оружие, являются соучастниками терактов и убийств мирных граждан, устроенных киевскими властями.

https://ria.ru/20230720/naselenie-1885241079.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, сергей аксенов (политик), михаил шеремет, госдума рф, происшествия