https://ria.ru/20230720/razdolnoe-1885214578.html

В крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника ввели режим ЧС

В крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника ввели режим ЧС - РИА Новости, 20.07.2023

В крымском поселке Раздольное после атаки беспилотника ввели режим ЧС

В поселке Раздольное на северо-западе Крыма после атаки украинского беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщил глава... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T09:34

2023-07-20T09:34

2023-07-20T09:56

происшествия

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. В поселке Раздольное на северо-западе Крыма после атаки украинского беспилотника ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщил глава администрации Раздольненского района Денис Олейник в эфире телеканала "Крым 24".Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девочка-подросток погибла в результате удара вражеского беспилотника на северо-западе Крыма, повреждены четыре административных здания."Введен уровень чрезвычайно ситуации муниципального уровня", - сказал Олейник.По его словам, уже сформированы группы по определению ущерба гражданским объектам.Олейник подчеркнул, что на месте падения беспилотника работают следователи, местность обследуется взрывотехниками, после чего начнется устранение последствий ЧП."В кратчайшее время мы планируем устранить все последствия", - подчеркнул Олейник.

https://ria.ru/20230720/udar-1885212660.html

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, республика крым, украина