https://ria.ru/20230720/putin-1885382218.html
Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск
Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск - РИА Новости, 20.07.2023
Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планировал сегодня посетить Североморск, но не позволила погода. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:20
2023-07-20T23:20
2023-07-20T23:20
североморск
владимир путин
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мурманск
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планировал сегодня посетить Североморск, но не позволила погода. Глава государства сегодня прилетел в Мурманск. "Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html
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североморск, владимир путин, россия, мурманск
Североморск, Владимир Путин, Россия, Мурманск
Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск
Путин сообщил, что планировал сегодня посетить Североморск, но не позволила погода