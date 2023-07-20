https://ria.ru/20230720/putin-1885382218.html

Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск

Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск - РИА Новости, 20.07.2023

Путин рассказал, почему сегодня не удалось посетить Североморск

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планировал сегодня посетить Североморск, но не позволила погода. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:20

2023-07-20T23:20

2023-07-20T23:20

североморск

владимир путин

россия

мурманск

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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планировал сегодня посетить Североморск, но не позволила погода. Глава государства сегодня прилетел в Мурманск. "Мы, к сожалению, по погодным условиям не попали в Североморск, хотели туда на вертушках добраться, но по погоде не получилось", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html

североморск

россия

мурманск

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североморск, владимир путин, россия, мурманск