https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html

Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов

Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2023

Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов

Задача развития Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:11

2023-07-20T23:11

2023-07-20T23:27

владимир путин

россия

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МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Задача развития Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условия, заявил президент России Владимир Путин."Благоустройство городов в суровых условиях севера связано с решением вопросов, как я уже сказал, оборонного характера. И сейчас не буду вдаваться в детали, но на этих направлениях, здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях. И на это нужно обратить особое внимание", - сказал президент на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381390.html

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владимир путин, россия