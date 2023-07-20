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Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2023
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23:11 20.07.2023 (обновлено: 23:27 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885381696.html
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов - РИА Новости, 20.07.2023
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов
Задача развития Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:11
2023-07-20T23:27
владимир путин
россия
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МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Задача развития Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условия, заявил президент России Владимир Путин."Благоустройство городов в суровых условиях севера связано с решением вопросов, как я уже сказал, оборонного характера. И сейчас не буду вдаваться в детали, но на этих направлениях, здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях. И на это нужно обратить особое внимание", - сказал президент на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381390.html
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил о важности развития Арктических населенных пунктов

Путин: развитие Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МУРМАНСК, 20 июл – РИА Новости. Задача развития Арктических населенных пунктов имеет важное военное значение, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, люди должны жить в человеческих условия, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Благоустройство городов в суровых условиях севера связано с решением вопросов, как я уже сказал, оборонного характера. И сейчас не буду вдаваться в детали, но на этих направлениях, здесь у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях. И на это нужно обратить особое внимание", - сказал президент на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне
Вчера, 23:06
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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