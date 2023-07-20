Рейтинг@Mail.ru
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 20.07.2023 (обновлено: 23:28 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО - РИА Новости, 20.07.2023
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:10
2023-07-20T23:28
владимир путин
россия
мурманская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885359343_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7431a5571f90c251be868e48b21c04a2.jpg
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.Он отметил что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны", она должна быть более масштабной, и, конечно, должна быть системной. По его словам, бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами национальной безопасности, имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре.&quot;Напомню, что в прошлом году на совещании, посвящённом Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задачи до сих пор решаются мягко говоря, медленно. И хотел бы сегодня с вами, коллеги поговорить на этот счет, о причинах отставания по срокам&quot;, - сказал Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
россия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны
2023-07-20T23:10
true
PT22M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885359343_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_f9c906230cda624d432c4d77b4e1021e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, мурманская область, видео
Владимир Путин, Россия, Мурманская область
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.
2023-07-20T23:10
true
PT22M33S
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО

Путин: развитие инфраструктуры в ЗАТО, где расположены военные, идет медленно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Мурманской области
Президент РФ Владимир Путин в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин в Мурманской области
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.
Он отметил что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны", она должна быть более масштабной, и, конечно, должна быть системной. По его словам, бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами национальной безопасности, имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре.
«

"Напомню, что в прошлом году на совещании, посвящённом Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задачи до сих пор решаются мягко говоря, медленно. И хотел бы сегодня с вами, коллеги поговорить на этот счет, о причинах отставания по срокам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

 
Владимир ПутинРоссияМурманская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала