https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО - РИА Новости, 20.07.2023
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:10
2023-07-20T23:10
2023-07-20T23:28
владимир путин
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.Он отметил что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны", она должна быть более масштабной, и, конечно, должна быть системной. По его словам, бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами национальной безопасности, имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре."Напомню, что в прошлом году на совещании, посвящённом Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задачи до сих пор решаются мягко говоря, медленно. И хотел бы сегодня с вами, коллеги поговорить на этот счет, о причинах отставания по срокам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны
2023-07-20T23:10
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PT22M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, мурманская область, видео
Владимир Путин, Россия, Мурманская область
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.
2023-07-20T23:10
true
PT22M33S
Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО
Путин: развитие инфраструктуры в ЗАТО, где расположены военные, идет медленно
МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.
Он отметил что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны", она должна быть более масштабной, и, конечно, должна быть системной. По его словам, бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами национальной безопасности, имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре.
«
"Напомню, что в прошлом году на совещании, посвящённом Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задачи до сих пор решаются мягко говоря, медленно. И хотел бы сегодня с вами, коллеги поговорить на этот счет, о причинах отставания по срокам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.