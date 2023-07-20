https://ria.ru/20230720/putin-1885381591.html

Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО

Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО - РИА Новости, 20.07.2023

Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в ЗАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:10

2023-07-20T23:10

2023-07-20T23:28

владимир путин

россия

мурманская область

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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что задачи по развитию инфраструктуры в закрытых административных территориальных образованиях (ЗАТО), где расположены воинские формирования, решаются медленно.Он отметил что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны", она должна быть более масштабной, и, конечно, должна быть системной. По его словам, бюджетные возможности регионов ограничены. Более того, задача развития ряда населенных пунктов напрямую связана с вопросами национальной безопасности, имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре."Напомню, что в прошлом году на совещании, посвящённом Арктике, мы приняли решение разработать план мероприятий по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов арктической зоны, где дислоцированы наши воинские формирования. Однако задачи до сих пор решаются мягко говоря, медленно. И хотел бы сегодня с вами, коллеги поговорить на этот счет, о причинах отставания по срокам", - сказал Путин в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.

россия

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны 2023-07-20T23:10 true PT22M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, мурманская область, видео