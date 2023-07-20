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Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне - РИА Новости, 20.07.2023
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23:06 20.07.2023 (обновлено: 23:36 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885381390.html
Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне
Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне - РИА Новости, 20.07.2023
Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне
Проблемы, которые требуют решения, накопились в Арктической зоне, например изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T23:06
2023-07-20T23:36
владимир путин
общество
россия
жкх
мурманск
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проблемы, которые требуют решения, накопились в Арктической зоне, например изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема еще острее, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг прилетел в Мурманск."Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО - закрытых административных территориях - эта проблема еще острее", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.Он при этом отметил, что благодаря отдельным принятым ранее решениям, за последние три года "конечно, кое-что удалось сделать", например, идет капремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и другие общественные пространства, появляются новые социальные объекты.
https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html
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владимир путин, общество, россия, жкх, мурманск
Владимир Путин, Общество, Россия, ЖКХ, Мурманск
Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне

Путин: в Арктической зоне накопились проблемы, которые требуют решения

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проблемы, которые требуют решения, накопились в Арктической зоне, например изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема еще острее, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в четверг прилетел в Мурманск.
«
"Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО - закрытых административных территориях - эта проблема еще острее", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.
Он при этом отметил, что благодаря отдельным принятым ранее решениям, за последние три года "конечно, кое-что удалось сделать", например, идет капремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и другие общественные пространства, появляются новые социальные объекты.
LIVE: Путин на совещании по развитию Арктической зоны - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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