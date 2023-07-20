https://ria.ru/20230720/putin-1885381390.html

Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне

Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне - РИА Новости, 20.07.2023

Путин рассказал о проблемах, накопившихся в Арктической зоне

Проблемы, которые требуют решения, накопились в Арктической зоне, например изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:06

2023-07-20T23:06

2023-07-20T23:36

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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проблемы, которые требуют решения, накопились в Арктической зоне, например изношенность коммунальной инфраструктуры, которая в крупных городах достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема еще острее, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в четверг прилетел в Мурманск."Здесь накопились и большие проблемы, которые, безусловно, требуют нашего особого внимания. Ну, например, скажем, изношенность коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда даже в крупных городах Заполярья достигает 70%, а в небольших удаленных поселках и так называемых ЗАТО - закрытых административных территориях - эта проблема еще острее", - сказал Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов.Он при этом отметил, что благодаря отдельным принятым ранее решениям, за последние три года "конечно, кое-что удалось сделать", например, идет капремонт многоквартирных домов, приводятся в порядок дворы и другие общественные пространства, появляются новые социальные объекты.

https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html

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владимир путин, общество, россия, жкх, мурманск