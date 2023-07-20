https://ria.ru/20230720/putin-1885381134.html

Путин заявил, что Арктическая зона важна для России

Путин заявил, что Арктическая зона важна для России - РИА Новости, 20.07.2023

Путин заявил, что Арктическая зона важна для России

Арктическая зона важна для России стратегически, заявил Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T23:04

2023-07-20T23:04

2023-07-20T23:56

россия

владимир путин

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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Арктическая зона важна для России стратегически, заявил Владимир Путин на совещании по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов."Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсной базы, ну и так далее, всего перечислять не буду", — сказал он.Президент подчеркнул, что задача развития арктических населенных пунктов имеет важное военное значение. По его словам, здесь много интересов с точки зрения обороны и безопасности, поэтому люди должны жить в человеческих условиях.Глава государства отметил, что на этих территориях накопились проблемы, которые требуют оперативного решения. Речь идет, в частности, об изношенности коммунальной инфраструктуры, которая достигает 70 процентов даже в крупных городах. При этом в небольших удаленных поселках и закрытых административных территориях эта проблема ощущается еще острее, добавил Путин. Кроме того, как отметил глава государства, задачи по развитию инфраструктуры в ЗАТО, где находятся воинские формирования, решаются медленно. Он подчеркнул, что темпы работы в части социального развития "явно недостаточны". По словам президента, эта деятельность должна быть более масштабной и системной. Президент при этом заявил, что задача развития многих населенных пунктов в Арктической зоне напрямую связана с вопросами национальной безопасности и имеет большое общегосударственное значение, поэтому здесь большая ответственность лежит на федеральном центре.Позднее глава государства дал правительству ряд поручений:Кроме того, Путин заявил, что льготную ипотеку под два процента распространят на живущие в Арктической зоне молодые семьи до 2030 года. Также он попросил изучить вопрос с занятостью членов семей военных в Арктической зоне, в том числе о программах по переобучению. Ранее сегодня Путин прибыл в Мурманск. В поселке Белокаменка он посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, который занимается созданием линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Новатэк" — "Арктик СПГ 2". Там он принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2".

https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html

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россия, владимир путин