https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 20.07.2023
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:25
2023-07-20T21:25
2023-07-20T21:43
арктик спг - 2
владимир путин
экономика
россия
новатэк
ямал спг
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год)."Арктик СПГ 2 тоже будет реализован в срок и с нужным качеством", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".По его словам, "есть все основания полагать", что так и произойдёт, поскольку первый проект "был успешно реализован и работает".
https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктик спг - 2, владимир путин, экономика, россия, новатэк, ямал спг
Арктик СПГ - 2, Владимир Путин, Экономика, Россия, Новатэк, Ямал СПГ
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Путин: проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством