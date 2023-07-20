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Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 20.07.2023
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21:25 20.07.2023 (обновлено: 21:43 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 20.07.2023
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"
Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T21:25
2023-07-20T21:43
арктик спг - 2
владимир путин
экономика
россия
новатэк
ямал спг
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год)."Арктик СПГ 2 тоже будет реализован в срок и с нужным качеством", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".По его словам, "есть все основания полагать", что так и произойдёт, поскольку первый проект "был успешно реализован и работает".
https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html
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арктик спг - 2, владимир путин, экономика, россия, новатэк, ямал спг
Арктик СПГ - 2, Владимир Путин, Экономика, Россия, Новатэк, Ямал СПГ
Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"

Путин: проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
«
"Арктик СПГ 2 тоже будет реализован в срок и с нужным качеством", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".
По его словам, "есть все основания полагать", что так и произойдёт, поскольку первый проект "был успешно реализован и работает".
Запуск проекта Арктик СПГ-2 - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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Вчера, 20:59
 
Арктик СПГ - 2Владимир ПутинЭкономикаРоссияНоватэкЯмал СПГ
 
 
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