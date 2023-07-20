https://ria.ru/20230720/putin-1885372615.html

Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"

Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 20.07.2023

Путин назвал сроки реализации проекта "Арктик СПГ 2"

Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T21:25

2023-07-20T21:25

2023-07-20T21:43

арктик спг - 2

владимир путин

экономика

россия

новатэк

ямал спг

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МУРМАНСК, 20 июл - РИА Новости. Проект "Арктик СПГ 2" будет реализован в срок и с нужным качеством, заявил президент РФ Владимир Путин."Арктик СПГ 2" - второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база - Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год)."Арктик СПГ 2 тоже будет реализован в срок и с нужным качеством", - сказал Путин на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк-Мурманск".По его словам, "есть все основания полагать", что так и произойдёт, поскольку первый проект "был успешно реализован и работает".

https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

арктик спг - 2, владимир путин, экономика, россия, новатэк, ямал спг