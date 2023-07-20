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Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 21.07.2023
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20:59 20.07.2023 (обновлено: 04:18 21.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 21.07.2023
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.07.2023
2023-07-20T20:59
2023-07-21T04:18
экономика
владимир путин
арктик спг - 2
ямал спг
новатэк
цены на нефть
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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА Новости. Главу государства попросили дать старт отправке. "Разрешаю", — сказал президент и дал сигнал.На совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк — Мурманск" Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России. По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект "Арктик СПГ 2" реализуют в срок и с нужным качеством."Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. Согласно проекту, планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
https://ria.ru/20230720/putin-1885357952.html
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Запуск проекта "Арктик СПГ-2"
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"
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экономика, владимир путин, арктик спг - 2, ямал спг, новатэк, цены на нефть
Экономика, Владимир Путин, Арктик СПГ - 2, Ямал СПГ, Новатэк, Цены на нефть
Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"

Путин запустил первую линию "Арктик СПГ 2" по Севморпути к месту установки

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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА Новости.
Главу государства попросили дать старт отправке.
"Разрешаю", — сказал президент и дал сигнал.
На совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк — Мурманск" Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России. По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект "Арктик СПГ 2" реализуют в срок и с нужным качеством.
"Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. Согласно проекту, планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).
Президент РФ Владимир Путин посещает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании Новатэк-Мурманск - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Вчера, 19:30
 
ЭкономикаВладимир ПутинАрктик СПГ - 2Ямал СПГНоватэкЦены на нефть
 
 
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