https://ria.ru/20230720/putin-1885369498.html

Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"

Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" - РИА Новости, 21.07.2023

Путин дал старт отправке первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2"

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА РИА Новости, 21.07.2023

2023-07-20T20:59

2023-07-20T20:59

2023-07-21T04:18

экономика

владимир путин

арктик спг - 2

ямал спг

новатэк

цены на нефть

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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2", передает корреспондент РИА Новости. Главу государства попросили дать старт отправке. "Разрешаю", — сказал президент и дал сигнал.На совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений "Новатэк — Мурманск" Путин отметил, что проекты по производству сжиженного природного газа дают комплексный эффект для всей экономики России. По его словам, это позволяет стране отвоевывать нужную долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли. Президент выразил уверенность, что проект "Арктик СПГ 2" реализуют в срок и с нужным качеством."Арктик СПГ 2" — второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. Согласно проекту, планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).

https://ria.ru/20230720/putin-1885357952.html

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Запуск проекта "Арктик СПГ-2" Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода "Арктик СПГ 2" 2023-07-20T20:59 true PT0M26S

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экономика, владимир путин, арктик спг - 2, ямал спг, новатэк, цены на нефть