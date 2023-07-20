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Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 20.07.2023

Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T19:30

2023-07-20T19:30

2023-07-20T20:47

кольский залив

мурманская область

владимир путин

леонид михельсон

андрей чибис

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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, предприятие занимается созданием линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Новатэк" — "Арктик СПГ 2". Центр находится в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. На площадке ЦСКМС осуществляются производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Главу государства встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Как ожидается, Путин осмотрит несколько цехов и познакомится с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.

кольский залив

мурманская область

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кольский залив, мурманская область, владимир путин, леонид михельсон, андрей чибис