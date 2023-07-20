Рейтинг@Mail.ru
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 20.07.2023 (обновлено: 20:47 20.07.2023)
https://ria.ru/20230720/putin-1885357952.html
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 20.07.2023
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:30
2023-07-20T20:47
кольский залив
мурманская область
владимир путин
леонид михельсон
андрей чибис
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885359343_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7431a5571f90c251be868e48b21c04a2.jpg
МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, предприятие занимается созданием линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Новатэк" — "Арктик СПГ 2". Центр находится в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. На площадке ЦСКМС осуществляются производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Главу государства встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Как ожидается, Путин осмотрит несколько цехов и познакомится с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.
кольский залив
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885359343_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_f9c906230cda624d432c4d77b4e1021e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кольский залив, мурманская область, владимир путин, леонид михельсон, андрей чибис
Кольский залив, Мурманская область, Владимир Путин, Леонид Михельсон, Андрей Чибис
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

Путин приехал в мурманский Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании "Новатэк-Мурманск"
Президент РФ Владимир Путин посещает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании Новатэк-Мурманск - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости.
Как уточняется, предприятие занимается созданием линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Новатэк" — "Арктик СПГ 2". Центр находится в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива.
На площадке ЦСКМС осуществляются производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ.
Главу государства встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Как ожидается, Путин осмотрит несколько цехов и познакомится с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.
 
Кольский заливМурманская областьВладимир ПутинЛеонид МихельсонАндрей Чибис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала