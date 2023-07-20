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Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений - РИА Новости, 20.07.2023
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T19:30
2023-07-20T19:30
2023-07-20T20:47
кольский залив
мурманская область
владимир путин
леонид михельсон
андрей чибис
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МУРМАНСК, 20 июл — РИА Новости. Владимир Путин посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости.Как уточняется, предприятие занимается созданием линий сжижения газа для второго крупнотоннажного проекта компании "Новатэк" — "Арктик СПГ 2". Центр находится в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. На площадке ЦСКМС осуществляются производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. Главу государства встретили председатель правления компании Леонид Михельсон, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. Как ожидается, Путин осмотрит несколько цехов и познакомится с ходом строительства второй технологической линии сжижения природного газа на основаниях гравитационного типа.
кольский залив
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РИА Новости
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кольский залив, мурманская область, владимир путин, леонид михельсон, андрей чибис
Кольский залив, Мурманская область, Владимир Путин, Леонид Михельсон, Андрей Чибис
Путин приехал в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений
Путин приехал в мурманский Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений