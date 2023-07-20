https://ria.ru/20230720/putin-1885272089.html
В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20
В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20 - РИА Новости, 20.07.2023
В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20
Индия надеется, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите глав государств G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, заявил... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:47
2023-07-20T13:47
2023-07-20T13:59
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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Индия надеется, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите глав государств G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Все, что я могу повторить, это то, что мы говорили ранее: приглашения были разосланы всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям. Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то "да" или "нет", - сказал Багчи на еженедельном брифинге на вопрос об участии президента РФ в саммите."Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать лидеров здесь, на нашем саммите лидеров G20, саммите лидеров в Нью-Дели в сентябре", - добавил он.
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индия, нью-дели, в мире, владимир путин, россия
Индия, Нью-Дели, В мире, Владимир Путин, Россия
В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20
МИД Индии выразил надежду, что Путин будет лично присутствовать на саммите глав стран G20
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Индия надеется, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите глав государств G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи.
"Все, что я могу повторить, это то, что мы говорили ранее: приглашения были разосланы всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям. Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то "да" или "нет", - сказал Багчи на еженедельном брифинге на вопрос об участии президента РФ в саммите.
"Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать лидеров здесь, на нашем саммите лидеров G20, саммите лидеров в Нью-Дели в сентябре", - добавил он.
Дели рассчитывает на сотрудничество с Москвой, заявили в МИД Индии