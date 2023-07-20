https://ria.ru/20230720/putin-1885272089.html

В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20

В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20 - РИА Новости, 20.07.2023

В Индии выразили надежду на личное присутствие Путина на саммите глав G20

Индия надеется, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите глав государств G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, заявил... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:47

2023-07-20T13:47

2023-07-20T13:59

индия

нью-дели

в мире

владимир путин

россия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июл – РИА Новости. Индия надеется, что президент России Владимир Путин будет лично присутствовать на саммите глав государств G20, который пройдет в сентябре в Нью-Дели, заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи."Все, что я могу повторить, это то, что мы говорили ранее: приглашения были разосланы всем членам G20, а также странам-участницам, приглашенным странам и международным организациям. Это физический саммит, и мы хотели бы надеяться, что все приглашенные смогут лично принять в нем участие. Я понимаю, что были подтверждения, но опять же, у меня нет какого-либо конкретного ответа о каком-либо конкретном лидере, будь то "да" или "нет", - сказал Багчи на еженедельном брифинге на вопрос об участии президента РФ в саммите."Мы с нетерпением ждем возможности поприветствовать лидеров здесь, на нашем саммите лидеров G20, саммите лидеров в Нью-Дели в сентябре", - добавил он.

https://ria.ru/20230612/indiya-1877591140.html

индия

нью-дели

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индия, нью-дели, в мире, владимир путин, россия