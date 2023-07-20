https://ria.ru/20230720/putin-1885265530.html
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
брикс
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы вчера сказали, что речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в саммите.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС
Песков: Путин выступит на саммите БРИКС и поучаствует при необходимости в обмене мнениями