Рейтинг@Mail.ru
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/putin-1885265530.html
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.07.2023
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T13:19
2023-07-20T13:19
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_7eda06f262b89064d6c5d9a02e20085e.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы вчера сказали, что речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в саммите.
https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866181322_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_619acb68021351892fa41568f75c1812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС
В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС

Песков: Путин выступит на саммите БРИКС и поучаствует при необходимости в обмене мнениями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы вчера сказали, что речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в саммите.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию
Вчера, 08:00
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала