https://ria.ru/20230720/putin-1885265530.html

В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС

В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС - РИА Новости, 20.07.2023

В Кремле уточнили формат участия Путина в саммите БРИКС

Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T13:19

2023-07-20T13:19

2023-07-20T13:19

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

брикс

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступит на саммите БРИКС, также при необходимости примет участие в обмене мнениями, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил ранее, что президент Владимир Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи - это будет полноценное участие, а на самой встрече будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы вчера сказали, что речь идет о полноценном участии. Это будет и выступление президента, и при необходимости участие в обмене мнениями", - сказал Песков, отвечая на вопрос о формате участия президента в саммите.

https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, брикс