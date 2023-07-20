https://ria.ru/20230720/putin-1885259315.html
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов - РИА Новости, 20.07.2023
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов
Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион. "Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230716/dagestan-1884438002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов
Президент Путин в четверг совершит поездку в один из российских регионов
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион.
"Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал Песков журналистам.
Меликов рассказал о поездке Путина в Дагестан в конце июня