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Путин в четверг совершит поездку в один из регионов - РИА Новости, 20.07.2023
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12:53 20.07.2023
https://ria.ru/20230720/putin-1885259315.html
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов - РИА Новости, 20.07.2023
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов
Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой... РИА Новости, 20.07.2023
2023-07-20T12:53
2023-07-20T12:53
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион. "Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в четверг совершит поездку в один из регионов

Президент Путин в четверг совершит поездку в один из российских регионов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион.
"Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра крепости Нарын-Кала в ходе рабочей поездки в Дагестан - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Меликов рассказал о поездке Путина в Дагестан в конце июня
16 июля, 10:25
 
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