https://ria.ru/20230720/putin-1885259315.html

Путин в четверг совершит поездку в один из регионов

Путин в четверг совершит поездку в один из регионов - РИА Новости, 20.07.2023

Путин в четверг совершит поездку в один из регионов

Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T12:53

2023-07-20T12:53

2023-07-20T12:53

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг совершит региональную поездку, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, при этом он не уточнил, в какой именно регион. "Запланирована региональная поездка. По понятным причинам мы сейчас не анонсируем региональные поездки, не рассказываем наперед о местах посещения. Будем сегодня это делать в течение дня", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230716/dagestan-1884438002.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин