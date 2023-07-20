https://ria.ru/20230720/putin-1885172783.html

Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию

Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию - РИА Новости, 20.07.2023

Путин не поедет в Африку. Африка приедет в Россию

Две новости этих дней дают ясное представление о том, с каким трудом формируется новый мировой порядок, причем обе связаны с международными саммитами. Владимир... РИА Новости, 20.07.2023

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:00

2023-07-20T08:05

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Две новости этих дней дают ясное представление о том, с каким трудом формируется новый мировой порядок, причем обе связаны с международными саммитами. Владимир Путин не будет лично присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР в следующем месяце — он примет участие в его работе в формате видеоконференции. А на саммите ЕС — Латинская Америка европейцам не удалось добиться включения в резолюцию слов осуждения "агрессии России против Украины". Если оценивать эти новости в формате поединка Россия — Запад, то счет вроде бы должен быть 1:1: Запад с помощью ордера МУС на арест Путина помешал нашему президенту посетить ЮАР, а латиноамериканские друзья России заблокировали попытки коллективного давления на нашу страну. Но подобный подход стал бы упрощением реальности — куда более сложной.Россия бросила вызов не просто Западу, а всей созданной им системе глобализации. Частью ее являются и Международный уголовный суд (в создании которого участвовали далеко не все страны, в том числе и ведущие), и формат саммитов крупных региональных союзов, как в случае с Европейским союзом и Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). Встреча латиноамериканцев и европейцев проходила впервые за восемь лет — и европейским странам было очень важно продемонстрировать, что латиноамериканцы поддерживают их позицию по украинскому конфликту. У Латинской Америки есть потребность в западных инвестициях, так что Брюсселю казалось, что ни к чему не обязывающие слова с осуждением России удастся вставить в совместную резолюцию. Нейтральную позицию Латинской Америки это бы не изменило — большинство стран региона сохраняет и экономические, и политические связи с Россией, но зато позволило бы Западу говорить о международном осуждении нашей страны. Однако некоторые латиноамериканские страны выступили резко против — Куба, Венесуэла и особенно сильно Никарагуа. В итоге в резолюции остались слова только о "глубокой обеспокоенности продолжающимися военными действиями против Украины", а позицию большинства латиноамериканцев выразил нынешний председатель СЕЛАК Ральф Гонсалвес:"То, что происходит на Украине, в целом можно понять, если вспомнить, что некоторые крупные страны всегда покушаются на более мелкие, как это происходило в Латинской Америке. <...> И именно поэтому мы считаем, что должны применяться одни и те же принципы для всех".Да, это прямой намек на США с их Доктриной Монро и десятками интервенций к югу от своих границ, но уж коль Европа все сильнее подчиняется американской политике, то не нужно удивляться, когда ее воспринимают в первую очередь как часть Запада, а не как самостоятельную силу, имеющую право читать мораль остальным.На этом же саммите европейцы в кулуарах просили латиноамериканцев не торопиться со вступлением в БРИКС. Речь шла в первую очередь об Аргентине и Венесуэле. Мотив понятен: негоже усиливать пророссийский блок во время противостояния России и Запада. Но и в Буэнос-Айресе, и в Каракасе сами принимают решения о своем будущем — и на их желание вступить в БРИКС не могут повлиять внешние силы. Очередь в объединение уже насчитывает несколько десятков стран, и первые решения о расширении могут быть приняты уже на августовском саммите БРИКС в Йоханнесбурге.На котором, как окончательно выяснилось в среду, Владимир Путин будет присутствовать только в онлайн-формате, а нашу делегацию возглавит Сергей Лавров. Президент не полетит в ЮАР из-за ордера, который в марте выписал МУС, чтобы не ставить в тупик власти республики, которые так и не смогли найти выход из ситуации. ЮАР признает МУС, но, естественно, не собиралась арестовывать президента России.Однако найти необходимую юридическую формулировку, гарантирующую безопасность пребывания Путина в ЮАР, власти страны не сумели — сказалось сразу несколько факторов. Внешнеполитический: при всем значении для страны связей с БРИКС большую роль играют и отношения с Западом, который грозил всяческими последствиями в случае приезда российского президента. Приостановить признание МУС юаровцы не решились — и в этом сыграл свою роль также внутриполитический фактор. Юаровские элиты (даже в рамках правящей партии АНК) неоднородны и конфликтуют между собой. Нынешний президент Рамофоса не обладает всеми необходимыми рычагами для контроля над ситуацией, а в качестве вишенки на торте можно добавить, что бывший президент Зума, которого хотели посадить в тюрьму, сейчас находится на лечении за границей. И не где-нибудь, а в России.Между тем визит президента Рамофосы ожидается на следующей неделе в России, притом что недавно он уже был в нашей стране. Но если прошлая поездка была в составе миротворческой миссии Африканского союза, то сейчас глава ЮАР приедет на второй саммит Россия — Африка. Иными словами, связи наших стран, оттого что Путин в этот раз не полетит в Йоханнесбург, точно не пострадают, а сам саммит БРИКС все равно станет очередным шагом на пути построения нового, постзападного мира. Сложном пути. Но иначе и не бывает в делах такого масштаба. Западноцентричный мир складывался полтысячелетия — его демонтаж пройдет на порядок быстрее.

https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html

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https://ria.ru/20230718/briks-1884958030.html

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аналитика, в мире, россия, латинская америка, африка, владимир путин, брикс